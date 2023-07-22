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السبت 22 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار النفط تحقق مكاسبًا للأسبوع الرابع

أسعار النفط
أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من دولار للبرميل خلال تعاملات جلسة، يوم الجمعة، مدعومة بتزايد الأدلة على نقص الإمدادات في الأشهر المقبلة واحتدام الصراع بين روسيا وأوكرانيا الذي من شأنه أن يؤدي لاستمرار تراجع الإمدادات.

 

 أسعار النفط

 

وزادت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت بما يصل الى نحو 1.43 دولار أو بنسبة ارتفاع تعادل نحو 1.8% ليصل إلى مستوى سعر81.07 دولار للبرميل عند التسوية.

 

 فيما ارتفعت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت للأسبوع الرابع على التوالي بعد تسجيل مكاسب بنسبة 1.09% في الأسبوع الأخير.

 

وصعدت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بما يصل الى مستوى 1.42 دولار أو بنسبة ارتفاع تعادل نحو 1.9% ليصل إلى مستوى سعر 77.07 دولار للبرميل عند التسوية.

 

 وهو أعلى مستوى لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي منذ 25 أبريل، في حين بلغت المكاسب الأسبوعية بنسبة بلغت نحو 1.84%.

 

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ثبيت سقف أسعار النفط الروسي

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وكالة الطاقة الدولية: قرار "أوبك+" يرجح احتمال ارتفاع أسعار النفط

 

وزير الطاقة الإماراتي: إجراءات "أوبك+" الحالية كافية لدعم سوق النفط

 

أوبك

 

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم الجمعة، إن الإجراءات الحالية التي يتخذها تحالف "أوبك+" لدعم سوق النفط كافية في الوقت الحالي، مضيفا أن التحالف "لا يحتاج سوى مكالمة هاتفية" إذا كانت هناك حاجة إلى أي خطوات أخرى.

 

ويضخ تحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء بقيادة روسيا، نحو 40% من النفط الخام حول العالم. ويعمل التحالف على الحد من المعروض منذ أواخر عام 2022 في مسعى لدعم السوق.

 

وتابع "لكننا نجتمع باستمرار وإذا كانت هناك حاجة ملحة لفعل أي شيء آخر خلال تلك الاجتماعات، فسوف نفعله. لا يحتاج الأمر سوى مكالمة هاتفية".

 

وفي أحدث اجتماع حول السياسات الذي عُقد في يونيو ، اتفق تحالف "أوبك+" على الاستمرار في الحد من الإنتاج حتى عام 2024 وتعهدت السعودية بخفض طوعي للإنتاج في يوليو الحالي، وهو الخفض الذي مددته حتى الشهر المقبل.

 

وتلقت أسعار النفط بعض الدعم بعد ظهور أدلة على تقلص المعروض، مع تداول خام برنت فوق 80 دولارا للبرميل اليوم الجمعة مرتفعا من 71 دولارا تقريبا الذي سجله في أواخر يونيو.

 

وسيعقد تحالف "أوبك+" اجتماعه المقبل للسياسات في نوفمبر، لكن لجنة من الوزراء الرئيسيين ستعقد اجتماعا في الرابع من أغسطس لمراجعة حالة السوق.

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