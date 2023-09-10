أحمد داوود يقتحم الساحة الفنية بفيلمين ومسلسل "زينهم" خلال 2023

حقق الفنان أحمد داوود نجاحات كثيرة فنية الفترة السابقة، حيث استطاع أن يضع قدمه بين نجوم الصفوف الأولى، ويحمل ويتحمل مسؤلية عملا سواء سينمائياً أو درامياً على كتفه، وهو ما جعل المنتجين ينظرون له نظرة محتلفة، بعد أن حقق نجاحاً كبيراً بفيلمه يوم 13" والذى حقق ما يقرب من 32 مليون جنيه في السينمات.

أحمد داوود

أبطال فيلم يوم 13

شاركت في بطولة الفيلم نخبة من مشاهير الفن منهم: "دينا الشربينى، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله".

أحمد داوود

مسلسل سوتس

وتألقأحمد داوود في مسلسل "سوتس" بالعربى" مع الفنان آسر ياسين، وحققا نجاحاً كبيراً في العمل، وشارك في بطولته كلا من ريم مصطفى، محمد شاهين، صبا مبارك وأخرون.

مسلسل زينهم

ويكلل أحمد داوود نجاحاته المتعدده بفيلمين ومسلسل في آن واحد، حيث يعمل حالياً على تحضيرات مسلسله الجديد "زينهم" وهو أول بطولة مطلقة له في الدراما التليفزيونية، ويشارك في بطولة العمل كريم قاسم، وسلمى أبو ضيف، ومن المقرر أن ينطلق التصوير خلال الأيام المقبلة، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج يحيي إسماعيل، وإنتاج اروما.

أحمد داوود

أولا رزق 3

وتعاقد مؤخراُأحمد داوود على المشاركة في بطولة فيلم "أولاد لارزق 3" مع النجمين أحمد عز وعمرو يوسف، ومن المقرر أن ينطلق التصوير مطلع الشهر المقبل.

فيلم قاعة الاوركيد

كما تعاقدأحمد داوود مؤخراً على بطولة فيلم "قاعة الاوركيد" مع النجمة منة شلبى، والمقرر أن يبدأ تصويره الفترة المقبلة تأليف وإخراج هبة يسرى .