محافظ الشرقية: إفتتاح 3 مشروعات بالطرق والكباري بتكلفة مليار و603 مليون جنيه

احتفالاً بالعيد القومي للمحافظة..

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الإنتهاء من تنفيذ 3 مشروعات بقطاع الطرق والكباري بمركزي الزقازيق وأولاد صقر بتكلفة مليار و603 مليون جنيه، وذلك لتدعيم البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية مصر 2030 بتقديم افضل الخدمات للمواطنين وهي كالتالي :

_ استكمال ازدواج طريق الزقازيق / ديرب نجم مرحلة أولى بطول 20 كم وبتكلفة مليار و500 مليون جنيه.

_ أعمال رصف طريق أبو حاكم حتى طريق الأحرار بمركز الزقازيق والتي تشمل أعمال تغطية وازدواج ورصف بطول 12 كم وبتكلفة 100 مليون جنيه.

_تنفيذ اعمال تجميل مركز ومدينة أولاد صقر والحملة الميكانيكية بتكلفة 3 مليون جنيه.

وأضاف محافظ الشرقية، أن المحافظة جادة في تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في كافة القطاعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم ولتحقيق رضا المواطن نحو تلك الخدمات المقدمة له.

وكان محافظ الشرقية قد أعلن الإنتهاء من تنفيذ 93 مشروع خدمي وتنموي في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء) بتكلفة 4 مليار و600 مليون جنيه من المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أعلن الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات خدمية وتنموية في قطاعات "الأبنية التعليمية - الشباب والرياضة - الكهرباء" بمركز أبو حماد بتكلفة 129 مليون جنيه جاهزين للإفتتاح ضمن 93 مشروع خدمي وتنموي في قطاعات "مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء" بتكلفة 4 مليار و600 مليون جنيه ومن المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية أنه في قطاع الأبنية التعليمية تم الانتهاء من أعمال انشاء مدرسة البوز(11 فصل) بتكلفة 5 مليون جنيه ومدرسة كفر عياد (11 فصل) بتكلفة 4 مليون جنيه، وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

وفي قطاع الكهرباء.. تم الانتهاء من موزع خلوة أبو مسلم بتكلفة 100 مليون جنيه لضمان انتظام واستقرار التيار الكهربائي.

وفي قطاع الشباب والرياضة.. تم الإنتهاء من إنشاء محلات وحمام سباحة بمركز شباب ابو حماد بتكلفة 20 مليون جنيه.

كما افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ملعب كرة قدم خماسي بمركز شباب قرية بني عامر التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق، والمُقام على مساحة 1204 أمتار، بتكلفة مليون جنيه، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وتنفيذاً لتوجيهات القيادية السياسية بالاهتمام بالشباب وتوفير كل الوسائل التي تساعدهم على تطوير أنفسهم في كل المجالات المختلفة وممارسة الرياضة.

وتفقد محافظ الشرقية، الملعب وشاهد عروضاً للاعبي الكاراتية والتقي باللاعبين الناشئين والتقط معهم صوراً تذكارية، مشيداً بأدائهم المتميز ومهاراتهم العالية متمنياً لهم التوفيق في حياتهم الرياضية والمشاركة في المسابقات والبطولات الرياضية ورفع اسم الشرقية في كل المحافل الإقليمية والقارية والعالمية.

وأوضح محافظ الشرقية، أن هناك تعاون دائم بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة للارتقاء بمستوى الملاعب والمنشآت الرياضية باعتبارها متنفس مهم للشباب لتفريع طاقاتهم الإبداعية بصورة إيجابية لافتًا إلى أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لتوفير كل الإمكانيات للشباب.

وأضاف محافظ الشرقية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 29 مشروعات بقطاع الشباب والرياضية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتكلفة اجمالية 3 ملايين و200 ألف جنيه، من المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري ابتهاجاً بالعيد القومي للمحافظة وفي إطار اهتمام المحافظة بالشباب من خلال اكتشاف مواهبهم وتنميتها والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لصالح المجتمع باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن.

كما شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد شهد بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه فائقة الجودة بقرية العدوة التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا، والمُقامة على مساحة 1436 مترا، وذلك تمهيداً لافتتاحها رسمياً لتعمل بطاقة إستيعابية 10 آلاف م3 / اليوم، وبتكلفة إجمالية بلغت 60 مليون جنيه، لتسهم وبشكل كبير في توفير كوب مياه نظيف لأهالي القرية والقري المجاورة لها.