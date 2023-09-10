ثنائي منتخب إيطاليا خارج مباراة أوكرانيا بتصفيات يورو

استبعد لوتشيانو سباليتي المدير الفني لإيطاليا، اثنين من لاعبي الآزوري قبل المباراة المرتقبة أمام أوكرانيا بتصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2024).



ويغيب ثنائي منتخب إيطاليا عن جيانلوكا مانشيني وماتيو بوليتانو، في مباراة أوكرانيا بسبب الإصابة.



قرر سباليتي استبعادهما من قائمة المنتخب الإيطالي، بعدما تقرر عودتهما إلى أنديتهما لاستكمال رحلة العلاج، بعد تعرضهما لإصابة عضلية في مانشيني وبوليتانو.



وقرر سباليتي ريكاردو أورسوليني لاعب بولونيا، لينضم إلى معسكر المنتخب، ومن المفترض أن يصل اللاعب إلى مركز ميلانيلو الرياضي اليوم الأحد لينضم إلى التدريبات التحضيرية لمواجهة أوكرانيا الثلاثاء المقبل.



وسقط المنتخب الإيطالي في فخ التعادل أمام مستضيفه مقدونيا الشمالية بهدف لكلاهما، في الجولة الخامسة من مرحلة التصفيات.

