تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط سائق بحوزته أكثر من 20 كيلو جرام من مخدر الحشيش بالشرقية بقصد الإتجار.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة..فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط (سائق- مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية) وبحوزته (عدد 205 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20,500 كيلو جرام- مبلغ مالى).. وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(1,500,000 مليون جنيه) تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.