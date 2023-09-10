دراسة تطوير مسجد المنشية بطور سيناء

استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، المهندس مجدي عبد الله ابو عيد رئيس الإدارة المركزية للشؤون الهندسية بوزارة الاوقاف، والوفد المرافق له والذي يضم المهندسة وفاء كرم مديرة المشروعات بالوزارة، وبحضور الشيخ اسماعيل الراوي مستشار المحافظ لشئون المساجد، والمهندس مصطفى عبده مدير التخطيط بالمحافظة، والمهندس محمد عفيفي مدير الإدارة الهندسية بالأوقاف.

وتناول اللقاء الجولة التي قامت بها اللجنة بمدينه شرم الشيخ حيث تمت معاينه موقع اختيار المسجد الجامع الكبير بحي النور والمزمع اقامته طبقا لتوجيهات الدولة.

كما تم معاينه المجمع الاسلامي بمنطقه نبق فضلا على قيام اللجنة بمعاينه مسجد المنشية بمدينه طور سيناء تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع كفاءته أو الاحلال والتجديد طبقا للتقارير الهندسية الجارية ،فضلا على قيام اللجنة بزيارة تفقدية لمتابعة مشروع إقامة مسجد الصديق بمدينة نويبع.

واثنى المحافظ، على جهود اللجنة مؤكدا على التعاون المشترك ما بين محافظه جنوب سيناء ووزارة الاوقاف في خطه انشاء وتطوير المساجد بالمحافظة.