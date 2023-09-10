وفاة طفل صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالبلينا

توفي طفل في السادسة عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج صدمه قطار حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بعد محطة سكة حديد برديس دائرة المركز وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى البلينا المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود محضرا لمركز شرطة البلينا من أحوال قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن إصطدام القطار [ أسوان – القاهرة ] بالمدعو "سعد . ر . س . س" 16 سنة طالب ومقيم دائرة المركز حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بعد محطة سكة حديد برديس / دائرة المركز مما أدي إلـي وفاته وتم نقله لمشرحة مستشفى البلينا المركزي .



وإنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال والد المتوفـى "روماني . س . س . م" 37 سنة عامل - ومقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق ونفي الشبهة الجنائية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق .