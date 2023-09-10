مزارع يتخلص من حياته بالشنق لمروره بحالة نفسية سيئة بأخميم

تخلص مزارع في العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة مركز سوهاج من حياته بالشنق عقب قيامه بربط رقبته بحبل يتدلى من مروح بسقف غرفته داخل منزلهم بسبب مروره بحالة نفسية سيئة وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى مدير أمن سوهاج، إخطارًا من رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة سوهاج بلاغًا من الأهالي بانتحار شخص بمنزله دائرة المركز .

وإنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين وجود جثة "عبد الظاهر . ع . م . ع" 37 سنة مزارع ومقيم بذات الناحية مسجاة على سرير بغرفة النوم بشقته بالطابق الأول علوي بمنزل الأسرة وبمناظرتها تبين وجود سحجة دائرية غير مكتملة حول الرقبه وتلاحظ تدلي حبل من مروحة سقف الغرفة وتواجد كافة متعلقاته الشخصية وسلامة نوافذ وأبواب الشقة وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي .

وبسؤال شقيقه "هاشم . ع . م . ع" 31 سنة تاجر ومقيم بذات العقار أنه تلاحظ له عدم نزول شقيقه المذكور من شقته منذ أمس فتوجه للإطمئنان عليه فأكتشف الواقعة وقام بإنزاله والإبلاغ وأضاف بإقدام المذكور علي الإنتحار لسوء حالته النفسية ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .