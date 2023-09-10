بلقطات رومانسية.. دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد رامي رضوان

"وقفت جمبي في أصعب حالاتي"

وثقت الفنانة دنيا سمير غانم أجواء الإحتفال بعيد ميلاد زوجها الإعلامي رامي رضوان، وشاركت متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت دنيا ببلوزة شيفون باللون الأسود، مكشوفة الأكتاف ومُزينة بكشكشة ناحية الرقبة، ونسقت معه بنطال نفس اللون، وتألقت بتصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها تتدلى على كتفيها وظهرها بتصفيفة مرتبة وناعمة كالحرير.

ووضعت دنيا سمير غانم مكياجًا جريئًا مرتكزًا على رسمة الشفاة، فإعتمدت أحمر شفاه باللون الأحمر الجريء، وأبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود والآيلاينر.

وظهرت دنيا بين أحضان زوجها رامي رضوان، وأمامهما تورتة شكل بدلة ومكتوب أسفلها "Happy Birthday Ramy"، وعلقت عبر منشورها قائلة: " كل سنة وانت طيب يا حبيبي و ربنا يوفقك دايما ويكافئك علي أد تعبك ومجهودك وحبك لشغلك وأهلك واحترامك لكل الناس واحساسك انك دايما عايز كل حاجة تبقي أحسن، وعمري ما هنسي اد ايه وقفت جنبي في أصعب أيام حياتي.. ربنا يخليك لينا ".

وهنئهما العديد من الفنانين أبرزهم: سوسن بدر، حلا شيحة، رانيا يوسف، رزان مغربي، رانيا محمود ياسين.