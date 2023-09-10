"بتحويل فندقه لملجأ وتقديم الدعوات".. رونالدو يواصل دعم ضحايا زلزال المغرب

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر السعودي ، دعمه لضحايا زلزال المغرب بعد أن أعلن خلال وقت سابق تحويل فندقه الخاص بالمغرب إلى ملجأ لاستقبال الضحايا.





ونشر النجم البرتغالي رسالة دعم للضحايا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل إنستجرام قائلاً : "خالص التعازي لجميع العائلات والأصدقاء الذين فقدوا أشخاصا في زلزال المغرب ، أرسل حبي ودعواتي لجميع أهل المغرب في هذا الوقت الصعب للغاية".



كانت دولة المغرب قد تعرضت لهزة أرضية عنيفة مساء يوم الجمعة الماضي ، بزلزال بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر، وبالتحديد مركزه في جنوب غرب مدينة مراكش السياحية، على بعد 320 كيلو مترا جنوب العاصمة المغربية الرباط ، الأمر الذي تسبب في وفاة ما يزيد على ألف شخص، وإحداث إصابات بالغة الخطورة لآخرين ، إضافة إلى خسائر مالية كبرى..

منتخب البرتغال ..

على صعيد متصل ، يغيب كريستيانو رونالدو عن مواجهة منتخب بالاده البرتغال المقبلة أمام لوكسمبورج، المقررة في إطار تصفيات أوروبا المؤهلة إلى يورو 2024.

ويواجه منتخب البرتغال نظيره لوكسمبورج، غد الإثنين لحساب منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أوروبا.

ويأتي غياب رونالدو عن المباراة المقبلة بعد أن تراكمت عليه البطاقات الصفراء، حيث تلقى بطاقة صفراء خلال مباراة سلوفاكيا بعد تدخله العنيف ضد حارس مرمى الخصم، ورأت تقنية الفيديو عدم وجوب طرده.

وحقق منتخب البرتغال الفوز على نظيره سلوفاكيا بهدف في المواجهة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرض الأخير ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات يورو 2024.