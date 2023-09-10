رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض الكليات الفنية

افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان المعرض الفني لطلاب كليات الفنون الجميلة والتربية الفنية والفنون التطبيقية بقاعة المرصد بمجمع الفنون والثقافة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومشاركة عدد كبير من رؤساء الجامعات المصرية، على هامش افتتاح فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر.

وتضمن المعرض في جامعة حلوان لوحات فنية متنوعة وأعمال نحتية تمثل مختلف المذاهب الفنية باستخدام خامات متنوعة، كما شهدت قاعة الفسطاط ١، ٢ أعمال فنية لكليات التربية الفنية والفنون التطبيقية شملت مشغولات فنية، وجميع المنتجات التى تبرز التخصصات الفريدة لكليات جامعة حلوان، كما تم خلال الافتتاح استعراض أعمال الطلاب الذين تفخر الجامعة بمواهبهم الفنية وإبداعاتهم.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأعمال الطلاب الإبداعية وبمستوى الأعمال الفنية التي تتسم بروح الفن والإبداع والابتكار، مشيراً إلى حرص الدولة على الاستفادة من طاقات وقدرات وأفكار وابتكارات الطلاب وتخريج أجيال جديدة قادرة على خدمة وطنها ومجتمعها ونشر الفن والابداع في المجتمع.

رئيس جامعة حلوان : تشجيع الإبداع الفني

وأشار الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان إلى أن المعرض يأتي للتأكيد على أهمية تعزيز المواهب الشابة وتشجيع الإبداع في مجالات الفنون المتعددة، والمساهمة في إثراء الحياة الثقافية والفنية.

بينما أعرب الدكتور أشرف رضا، الرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة عن سعادته بتنظيم هذا الحدث الفني المميز، وتقدم بالشكر العميق لجميع الطلاب والفرق الفنية المشاركة في هذا المعرض الفني الرائع، مؤكدا إن هذا الحدث يعكس التفاني والإبداع الذي يتميز به طلابنا في مجال الفنون، ونحن فخورون بإبراز مواهب الشباب وتعزيز الثقافة والفن في مجتمعنا.

وشهد المعرض الفني إشادة واسعة من وفود الجامعات المشاركة في فعاليات اليوم لأسبوع شباب الجامعات، حيث أثنوا على مستوى الفنون المعروضة وتنوع الأعمال الفنية والنحتية التي تم عرضها، ودور المعرض في تعزيز الثقافة والإبداع بين الشباب وتسليط الضوء على مواهبهم الفنية المبهرة.

ويشرف على المعرض الدكتورة أمنية أحمد يحيى، وكيل كلية الفنون الجميلة في جامعة حلوان، ومنظمة لجنة النشاط الفنى بأسبوع شباب الجامعات والمعاهد الثالث عشر.

افتتاح أسبوع شباب الجامعات في جامعة حلوان

وشهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية في نسخته الثالثة عشر في جامعة حلوان.

جاء ذلك برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ويُعقد أسبوع شباب الجامعات خلال الفترة من 8 وحتى 14 سبتمبر الجاري، تحت شعار "الجمهورية الجديدة حلم وطن"، بحضور الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وممثل عن الوزير رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ود. عمرو عزت سلامة رئيس اتحاد الجامعات العربية، ولفيف من رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة ونواب رؤساء الجامعات وممثلي الجامعات المُشاركة والطلاب من مختلف الجامعات والمعاهد.