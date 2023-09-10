الكاتبة شيرين فريد تصدر غدًا كتابها الجديد "مقالات بنت فريد" في البحرين

تُدشن الكاتبة المصرية شيرين فريد كتابها بعنوان “مقالات بنت فريد” بمملكة البحرين بالتعاون مع جريدة ومكتبة الأيام – الكشكول، غدا في تمام الساعة السابعة والنصف بقاعة جريدة الأيام بالجنبية – مملكة البحرين.

يَضُم الكتاب مجموعة من مقالاتها خلال رحلة تجاوزت العشر سنوات لها بمملكة البحرين، شاركت بالكتابة خلالها في العديد من الجرائد الرسمية البحرينية منذ العام 2015 وإلي الآن، ولها العديد من المقالات الاجتماعية والاقتصادية والخواطر والعديد من اللقاءات الصحفية الفنية بعدد كبير من مجتمع الفن التشكيلي بمملكة البحرين والشخصيات العامة التي تُمثل نماذجاً فعالة شاركت في تنشيط الحراك الثقافي بمملكة البحرين، كما أنها عضو بجمعية البحرين للفنون التشكيلية.

وستُعلن الكاتبة عن إصدار آخر لها وهو عملاً يُعد سيرة ذاتية للمصور الفوتوغرافي المصري "صلاح الرشيدي" مُعلم التصوير الأول لذوي الإحتياجات الخاصة بالمجان، وقد وثقت الكاتبة تلك التجربة الفريدة من نوعها في كتيب يحمل السيرة الذاتية للأستاذ صلاح الرشيدي مثلأً إنسانياً وتجربة إنسانية يُحتذي بها كتقديراً معنوياً لعمله الإنساني الجليل.



