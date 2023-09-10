موعد وصول العاصفة دانيال وتأثيرها على مصر (فيديو)

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، موعد وصول العاصفة دانيال إلى البلاد، مؤكدة أنها ستصل الإثنين بعدما فقدت معظم قوتها.

وقالت إن العاصفة دانيال وصلت السواحل الليبية مؤثرة عليها بأمطار غزيرة وتسجيلات كبيرة للأمطار وعواصف رعدية وسرعات كبيرة للرياح وارتفاع أمواج يتجاوز 4 أمتار.

وأشارت إلى أنه يمر علي ليبيا اليوم حتي الغد فترة عصيبة بسبب هذه العاصفة وجرى رفع حالة الطوارئ والتأهب في جميع المدن المتأثرة.

وأكدت أن بقايا العاصفة دانيال تصل إلي غرب البلاد يوم الإثنين يصاحبها سقوط الأمطار بعد ما فقدت العاصفة معظم قوتها.

وكانت دولة اليونان خلال الأيام الماضية قد تعرضت إلى عاصفة قوية تمثلت في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات عارمة أدت الي ارتفاع منسوب المياه وغرق الشوارع والبيوت والسيارات، كما تم الإعلان عن قتلي ومفقودين.

نصائح مهمة للحماية من عاصفة دانيال

الاطلاع على التحذيرات والتوجيهات: تابع تقارير الطقس وتحذيرات العاصفة الصادرة عن السلطات المحلية والمصادر الموثوقة. اتبع التوجيهات بعناية وتجنب المناطق المخاطرة.

تأمين الممتلكات: قم بتأمين الممتلكات الخارجية وضعها في مكان آمن. قم بتثبيت أي أجسام خفيفة قد تتطاير بسهولة في الرياح القوية.

التجهيزات المنزلية: قم بتجهيز منزلك بالضروريات الأساسية مثل إمدادات الماء والطعام والشموع والبطاريات والمصابيح اليدوية. قم بشحن الأجهزة الهامة مثل هواتف الخلوي والأجهزة الطبية.

البقاء في مأوى آمن: قد يُنصح بالبقاء في المأوى الآمن أثناء العاصفة، خاصة إذا كانت الرياح قوية جدًا. تجنب التواجد في الأماكن المفتوحة واسمح للأشخاص بالبقاء بعيدًا عن النوافذ والأشياء الزجاجية.

تجنب التنزه بالسيارة: تجنب السفر بالسيارة أثناء العاصفة إلا إذا كان ذلك ضروريًا. الرياح القوية والأمطار الشديدة يمكن أن تجعل القيادة غير آمنة وتزيد من احتمال وقوع حوادث.

البقاء على اتصال: حافظ على التواصل مع الأقارب والأصدقاء لإبلاغهم بحالتك والتأكد من سلامتهم. استخدم وسائل الاتصال المختلفة مثل الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي لإبلاغ الآخرين بأي طوارئ.

تجنب الأماكن المغمورة بالمياه: تجنب المناطق المغمورة بالمياه، سواء كانت الأمطار الغزيرة أو الفيضانات الناجمة عن العاصفة. قد تكون المياه متدفقة بقوة وتشكل خطرًا على الحياة.

تجنب الأماكن المكشوفة: تجنب الوقوف تحت الأشجار أو الهياكل المعرضة للعواصف، حيث قد تسقط أغصان الأشجار أو الأجسام الثقيلة بسبب الرياح القوية.