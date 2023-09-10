هل تنهي العاصفة دانيال الموجة الحارة في مصر؟

العاصفة دانيال.. ما زالت العاصفة دانيال تتغلل في دول حوض البحر المتوسط بعد أن غادرت اليونان وتركيا وبلغاريا تاركة وراءها أضرار كبيرة وخسائر فادحة نتيجة الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة، متحركة اليوم وغدًا نحو الأراضي الليبية لتصل بعدها إلى مصر.

وتسببت العاصفة "دانيال" التي وصفها الخبراء بأنها ظاهرة نادرة من حيث كمية المياه المتساقطة خلال 24 ساعة، والتي ضربت مقاطعة مغنيسيا في اليونان على بُعد 300 كيلومتر شمال أثينا، في وفاة 10 أشخاص على الأقل.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن وصول العاصفة دانيال للسواحل الليبية مؤثرة عليها بأمطار غزيرة وتسجيلات كبيرة للأمطار وعواصف رعدية وسرعات كبيرة للرياح وارتفاع أمواج يتجاوز 4 أمتار.

وعن موعد وصول العاصفة دانيال إلى مصر، فقد أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنها ستصل لأقصى غرب الساحل الشمالي يوم الإثنين المقبل، ومن المتوقع أن يصحبها هطول أمطار.

ووفقا للهيئة، من المتوقع أن تتسبب في هطول أمطار غزيرة واحتمالية تشكل السيول، بالإضافة إلى توقع زيادة في سرعة الرياح وارتفاع كبير لأمواج البحر.

وتساءل الكثيرين حول ما أن عاصفة دانيال ستساهم في خفض درجات الحرارة، وهو ما أوضحته هيئة الأرصاد الجوية قائلة " رغم تأثير العاصفة دانيال على بعض المدن المصرية إلا أنّ الموجة الحارة ستظل مستمرة على جميع المدن المصرية حتى الأربعاء المقبل، حيث تتراوح الحرارة بين 36 و37 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، في حين تتراوح بين 30 "و31 درجة على السواحل الشمالية، وبين 36 و40 على محافظات شمال وجنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة أن العاصفة دانيال بدأت تتحرك في حركة دورانية حول مركز المنخفض، ما يشير إلى تشكل عين مغلقة وتطورها إلى حالة استوائية، ومن المتوقع أن تصل إلى اليابسة في وقت قصير، ومع ذلك، لا يزال هناك اختلاف بين نماذج التوقعات حول مسار العاصفة بدقة.