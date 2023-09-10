انطلاق الفوج الأول من المعسكر الصيفي لطلاب مدرسة الإمام الطيب

أعلنت الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب عن انطلاق أولى فعاليات الفوج الأول من المعسكر الصيفي للطلاب المتميزين والمتفوقين بمدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده إلى مدينة البعوث بالعصافرة بمدينة الاسكندرية، بناءً على موافقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر على إطلاق خمسة أفواج لمكافأة (٢٥٠) طالبًا من طلاب مدرسة الإمام الطيب، تقديرًا لحفظهم القرآن الكريم، ومداومتهم في تلقي العلم بمعاهدهم وكلياتهم التي يدرسون بها بجانب مدرسة الإمام الطيب.

معكسر ترفيهي صيفي ثقافي، يخدم جميع الطلاب الوافدين بهدف صقل مهاراتهم المختلفة

أضافت رئيس المركز أن المعسكر الصيفي بالإسكندرية هو معكسر ترفيهي صيفي ثقافي، يخدم جميع الطلاب الوافدين، يتضمن فعاليات ومسابقات رياضية وفنية ثقافية، وندوات في الإرشاد النفسي ودعم الذات، بهدف صقل مهاراتهم المختلفة، واستثمار طاقاتهم في الأنشطة كافة ، تحت إشراف وحدة الدعم النفسي بالمركز.

البرنامج في الفترة الصباحية يتضمن طابور الصباح وتحية العلم، والتمارين الرياضية، وزيارات لأبرز المعالم السياحية بمدينة الاسكندرية



مشيرة إلى أن البرنامج في الفترة الصباحية يتضمن طابور الصباح وتحية العلم، والتمارين الرياضية، وزيارات لأبرز المعالم السياحية بمدينة الاسكندرية منها: مكتبة الاسكندرية، ومتحف الإسكندرية القومي، وقلعة قايتباي، ومتحف الأحياء المائية، وقصر المنتزه إلى جانب الرحلات الشاطئية، والجولات الحرة.



شارك أمس أولياء أمور من أمريكا والفلبين واليمن أبناءهم حضور برنامج استقبال الوافدين الجدد بالأزهر للتعرف على تاريخه وحاضره وقطاعاته المتنوعة.

أبدى الحضور سعادتهم بهذا البرنامج مؤكدين أنها تجربة ثرية لتعريف الوافد بالمؤسسة التي يدرس فيها.

قدمت الدكتورة نهلة الصعيدي مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين، ورئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، الشكر لأولياء الأمور من أمريكا والفلبين واليمن الذين حرصوا على مشاركة أبنائهم برنامج الإستقبال



مؤكدة أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يولي اهتمامًا بالغًا بالطلاب الوافدين من مختلف الدول، ودائمًا يوصينا بهم؛ لأنهم أمانة في أعناقنا، ويشدد على توفير بيئة محفزة على التحصيل العلمي ودمجهم في مختلف الأنشطة والفعاليات الطلابية؛ ليكونوا بمثابة سفراء لمصر والأزهر في الخارج.

