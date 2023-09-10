أستاذ علوم سياسية: لقاء السيسي وأردوغان إذابة للجليد

وصف الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لقاء الرئيس السيسي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة العشرين المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي بأنه إذابة الجليد للعلاقات المصرية التركية لكي تعود العلاقات إلى طبيعتها ومسارها.

تحديات مشتركة

وأضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن القاهرة وأنقرة دول مؤثرة على المستوى الإقليمي وبينهما تحديات مشتركة في ضوء التغيرات الإقتصادية التي تحدث في العالم، وأيضًا في إطار طبيعة النظام الدولي وما يحدث فيه من تغيرات فيما يُعرف بـ"نظام متعدد الاطراف"، وبالتالي فإن اللقاء يساعد على ما يمكن أن تطلق عليه التطبيع في العلاقات التركية وإذابة البرودة في العلاقات المصرية التركية.

مناقشة العلاقات الثنائية

ورأى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن اللقاء تناول مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك وخصوصًا الاقليمية في المنطقة مثل الاوضاع في ليبيا، متوقعًا مزيدًا من اللقاءات الاخرى الفترة المقبلة على مستوى الزعماء أو السمتوى الدبلوماسي، على حد قوله.

لقاء السيسي وأردوغان

وقد التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بنيودلهي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

‏‎وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين أكدا أهمية العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين البلدين والبناء على التقدم الملموس في سبيل استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي، كما أعربا عن الحرص على تعزيز التعاون الإقليمي، كنهج استراتيجي راسخ، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وبما يسهم في صون الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط.