الجلسة الختامية لقمة مجموعة العشرين بحضور السيسي (بث مباشر)

حرصًا من “بوابة الوفد”، على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، نقدم لكم بثًا مباشرًا للجلسة الختامية لقمة مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشاد قادة مجموعة العشرين بالنتائج التي تحققت خلال قمة نيودلهي، التي تختتم أعمالها اليوم الأحد.

وقال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى، اليوم الأحد، إن المناقشات البناءة التي أجراها قادة مجموعة العشرين بنيودلهي تستهدف تحقيق أوضاع أفضل لكوكب الأرض.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هناك حاجة ملحة لمعالجة إشكالية ديون الدول النامية التي باتت تتخذ أبعادًا خطيرة.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في الجلسة الثالثة والختامية لقمة مجموعة العشرين، المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الأحد، أنه يقتضي التزامنا بأجندة التنمية المستدامة وأهداف اتفاق باريس للمناخ ضمان توافر التمويل اللازم.

وتابع: "أشدد بمناسبة رئاسة بلادي بمؤتمر كوب 27، على أهمية توافر وسائل التنفيذ، وذلك من الناحية التمويلية من خلال وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها.

السيسي يطالب بسد الفجوة التكنولوجية بين الدول:

وأشار إلى ضرورة العمل على سد الفجوة التكنولوجية الكبيرة بين الدول لضمان مستقبل أفضل للبشرية.

وأوضح، أن الانطلاق للمستقبل والحلول القائمة على التعاون متعدد الأطراف يستوجب الإسراع في معالجة التحديات القائمة قبل أن تستفحل.

وتابع: "من جانب آخر، لا يخفى عليكم تصاعد المخاوف منذ سنوات، بشأن أثر الميكنة والذكاء الاصطناعي على مستقبل التوظيف، وهو الأمر الذي قد تتضاعف آثاره الاجتماعية والاقتصادية السلبية في الدول النامية، التي اعتمدت على الصناعات كثيفة العمالة، بما يُنذر بإهدار الكثير مما تم إنجازه من جهود التنمية".

الرئيس الأمريكي: قمة مجموعة العشرين برهنت على أن لديها القدرة على إيجاد حلول للقضايا الدولية الملحة:

من جانبه أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي حاليًا برهنت أن المجموعة لديها القدرة على إيجاد حلول للقضايا الدولية الملحة وفى مقدمتها المناخ والنزاعات.

وقال بايدن - في تصريح له بنيودلهي - "إنه في الوقت الذي يعانى فيه الاقتصاد العالمي من تداعيات صدمات التغيرات المناخية والهشاشة والنزاعات أثبتت قمة نيودلهي أن مجموعة العشرين يمكنها المساهمة في إيجاد الحلول للقضايا الدولية الملحة كافة".