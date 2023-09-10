إزالة 90 حالة تعدي على أملاك الدولة بمركز بني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لضبط وإزالة كافة التعديات في المهد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في المهد دون تهاون أو تقصير، حفاظاً علي حق الدولة والرقعة الزراعية وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على أملاك الدولة وذلك بالتنسيق المتكامل بين الجهات المعنية.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ في هذا الشأن، أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد على سير العمل في ملف إزالة التعديات في المهد، والتي تنفذها الوحدات المحلية بالتنسيق مع قطاع الزراعة وأملاك الدولة ووحدات المتغيرات المكانية وجهات الولاية بصفة مستمرة للتصدي لأي محاولة شروع في بناء مخالف على الأرض الزراعية بقرى ومراكز المحافظة.

حيث تم " أمس " إزالة 91 حالة ، وذلك بواقع 89 حالة زراعة +2 حالة أملاك دولة تضمنت 19 حالات تعد بمركز بني سويف ، 15 حالة تعد بمركز ناصر 10 حالات تعد بمركز الواسطى 31 حالة تعد بمركز سمسطا و13 حالة تعد بمركز ببا وحالة واحدة بمركز إهناسيا وحالتين بالفشن، فيما تم التحفظ على 13طن أسمنت و4 خلاط وأخشاب تسليح لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وقد أشار السكرتير العام المساعد إلى تكليفات المحافظ بالاستمرار في المتابعة اليومية والمستمرة لضبط وإزالة كافة التعديات في المهد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية حفاظاً علي حق الدولة والرقعة الزراعية وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على أملاك الدولة وذلك بالتنسيق المتكامل بين الجهات المعنية

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