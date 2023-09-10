رعد بن محمد : السوشيال ميديا مكاسبها المادية كثيرة

كشف صانع المحتوى رعد بن محمد، ان السوشيال ميديا مليئه بالاشياء المفيدة والمربحه ماديا.

وقال رعد في مكالمه هاتفيه لاحدى البرامج التلفزيونيه، ان هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها الربح من الإنترنت، مثل العمل كمستقل، التسويق بالعمولة، بيع السلع المستعملة، الإعلانات على الإنترنت.

واشار رعد ان هناك ارباح عديدة تأتي من خلال موقع يوتيوب حيث يحتاج الشخص ان يحصد من 50 إلى 60 ألف زائر شهريًا لربح 100 دولار.

واختتم رعد، فكرة التربح من الانترنت اصبحت سهله ومليئه بالتفاصيل العديدة التي تجعل اي شخص يتربح من الانترنت والسوشيال ميديا، بشكل سهل لكن يحتاج الى العنايه بما يقدمه الاشخاص والصبر على المكسب.