الأحد 10 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط شخصين بحوزتهما 8 قطع سلاح ناري في أكتوبر

بوابة الوفد الإلكترونية

ألقت مباحث الجيزة، القبض على شخصين بحوزتهما أسلحة غير مرخصة في منطقة أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من المقدم محمد داود، رئيس مباحث أكتوبر ثالث، يفيد بتمكنه من ضبط عامل، 40 عاما، وآخر، 35 عاما، بحوزتهما 5 فرد خرطوش، و3 بنادق خرطوش، ومبلغ مالي، ودراجة نارية.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتمت إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

ضبط 296 قضية مخدرات و182 قطعة سلاح ناري


شنت أجهزة وزارة الداخلية  حملة أمنية مُوسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 296 قضية مخدرات، و182 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 83831 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

مواد متعلقة

ضبط 296 قضية مخدرات و182 قطعة سلاح ناري

16 قضية مخدرات وضبط 44 قطعة سلاح نارى فى أسوان ودمياط وأسيوط

الداخلية تضبط 299 قضية مُخدرات و76 قطعة سلاح

القبض على 3 تجار سلاح في بني سويف
الجريدة الورقية