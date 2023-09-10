ضبط شخصين بحوزتهما 8 قطع سلاح ناري في أكتوبر

ألقت مباحث الجيزة، القبض على شخصين بحوزتهما أسلحة غير مرخصة في منطقة أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من المقدم محمد داود، رئيس مباحث أكتوبر ثالث، يفيد بتمكنه من ضبط عامل، 40 عاما، وآخر، 35 عاما، بحوزتهما 5 فرد خرطوش، و3 بنادق خرطوش، ومبلغ مالي، ودراجة نارية.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتمت إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

ضبط 296 قضية مخدرات و182 قطعة سلاح ناري



شنت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مُوسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 296 قضية مخدرات، و182 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 83831 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.