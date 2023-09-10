الإسماعيلي يُعين السويسري إلكسندر محاميًا للقضايا الدولية

قرر مجلس ادارة الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن تعيين المحامي السويسري" إلكسندر زين روفينين" فيما يخص الشئون القانونية بالنادي على الصعيد الدولي.

ويعد الكسندر أحد المحامين المتميزين في القضايا التي تخص الفيفا ولديه خبرات قانونية عميقة حيث حصل على درجة القانون من جامعة نيوشاتل عام ١٩٩٨ ، ونال رخصة مزاولة مهنة المحاماة في سويسرا عام ٢٠٠٠ ، فهو يعتبر مؤسس وشريك في شركة INLAW Associate منذ عام ٢٠١٥ .

ويتطلع مجلس إدارة الإسماعيلي المنتخب لإعاده ترتيب البيت من جديد من خلال حل كافة النزاعات القضائية على الصعيد الدولي والمحلي بما يسهم في توفير الاستقرار داخل القلعة الصفراء.

في سياق متصل يحاول إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي التغلب على أزمة القيد من خلال منح الفرصة لاعبي فرق الناشئين بعدما تم تصعيد 10 لاعبين للفريق الأول للاستفادة من خدماتهم.

وترى اللجنة الفنية بالنادي ضرورة تكوين جيل جديد يساهم في إعادة بريق الإسماعيلي مرة آخرى من جديد واستعادة مكانه وسط الكبار.