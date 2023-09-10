مدير إدارة قنا التعليمية يتابع استعداد المدارس للعام الدراسي الجديد

تابع عبدالله القبانى مدير عام إدارة قنا التعليمية، بمحافظة قنا، استعدادا المدارس للعام الدراسي الجديد، استهل زيارته لمدرسة الدكتور اسماعيل معتوق الابتدائية المشتركة ومدرسة قنا الرسمية لغات.

وشدد القبانى خلال الزيارة على ضرورة الانتهاء من جميع أعمال الصيانة والتأكد من إجراء التفتيش اليومى على حالة المبانى بالكامل والتدريب على خطة الإخلاء الخاصة بالطلاب والتأكيد على التنسيق بين إدارة المدرسة مع المجلس القروي او الحى لرفع الاشغالات.

وإزالة القمامة من المنطقة المحيطة بالمدرسة والتأكد من توافر عوامل الأمن والسلامة التى تحول دون تعرض الطلاب للخطر مثل سلامة أغطية التفتيش وصلاحية سقف خزانات الصرف الصحي وسلامة بوابات المدرسة وتثبيتها وصلاحية العاب رياض الاطفال و اعداد الجداول المدرسية وتسليمها للمعلمين وتوقيعهم بالعلم عليها ووضع خطة الإشراف اليومى وتكثيف الإشراف على السلالم والطرقات والمخارج والتأكيد على مراعاة المرحلة العمرية وعدد ادوار المبنى وعدد المخارج والانتهاء من سجلات القيد وقوائم الفصول.

واستعداد جميع العاملين بالمدرسة للعام الدراسى الجديد والالتزام بمواعيد العمل الرسمية.

وقال مدير عام الإدارة التعليمية خلال زيارته التفقدية، إن المدرسة مكاناً ضرورياً من أجل تلقي المعلومات والحصول على المعارف، ولا تتوقف مهمتها ووظيفتها على ذلك فقط ، فهي مكان فعال يهدف إلى بناء الأجيال، وفيها تقام العديد من الأنشطة المدرسية المختلفة ، والتي تقوم على تحسين شخصية التلميذ والطالب، وإعداده وتجهيزه للخروج لمواجهة تحديات ومشاكل وصعوبات الحياة.