الأحد 10 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

بالمفتاح المصطنع.. اعترافات أخطر لص لسرقة المساكن في القاهرة

ضبط متهم
ضبط متهم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل لقيامه بسرقة مجوهرات وأموال من داخل شقة في منطقة التجمع بالقاهرة الجديدة،واعترف المتهم بمزاولته نشاطًا إجراميًا فى مجال السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

كانت قوة أمنية من مباحث القاهرة، قد تمكنت من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بارتكاب واقعة سرقة (بعض المشغولات الذهبية - مبلغ مالى- شاشة تليفزيون) من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا فى مجال السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأقر بأنه وراء ارتكاب عدد 2 واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأرشد عن (مبلغ مالى ومجموعة من المشغولات الذهبية من متحصلات نشاطه) كما أرشد عن (3 عملاء سيئى النية "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون محافظة الجيزة) أمكن ضبطهم، وبحوزتهم مجموعة من متحصلات وقائع السرقة.

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