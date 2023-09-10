إتاحة أسماء مواقع جوجل بجميع اللغات

أعلنت شركة جوجل أن أسماء المواقع أصبحت الآن تعمل بجميع اللغات، وليس فقط الإنجليزية والفرنسية واليابانية والألمانية. لقد كان هذا هو التغيير الوحيد الذي أعلنته Google بأسماء المواقع بالأمس - لذا إليكم الأمر.

وقالت جوجل: "اليوم، يسعدنا أن نعلن أن أسماء المواقع متاحة الآن بجميع اللغات التي يتوفر فيها بحث جوجل، على كل من الهاتف المحمول وسطح المكتب".

وقالت جوجل إن هذا تم طرحه عالميًا "ببطء خلال الأسابيع القليلة الماضية واكتمل الآن". لذا، إذا كانت لديك مواقع ليست باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو اليابانية أو الألمانية، فربما لاحظت ظهور أسماء المواقع لها في نتائج البحث تلك.

أطلقت جوجل أسماء المواقع في أكتوبر 2022 للجوال ثم أسماء المواقع لنتائج سطح المكتب في مارس 2023. وفي مايو 2023، بدأت جوجل في دعم النطاقات الفرعية بالإضافة إلى النطاقات، ولكن ليس الدلائل الفرعية. وفي شهر يوليو، دفعت جوجل بتحديث أكبر لتحسين أسماء المواقع لإظهارها بشكل أكثر دقة.

يتم وضع اسم الموقع في الجزء العلوي من مقتطف نتيجة البحث، على يمين الرمز المفضل الجديد الأكبر حجمًا، وفوق عنوان URL لمقتطف نتيجة البحث.