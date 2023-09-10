الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار الحديد صباح اليوم الأحد في الأسواق المصرية

حديد التسليح
حديد التسليح

أسعار الحديد.. شهدت أسعار حديد التسليح خلال تعاملات اليوم الاحد في الاسواق المصرية اليوم الأحد حالة من الاستقرار داخل الأسواق المصرية، حيث سجل سعر حديد الجارحي 32,500 جنيه، وبلغ سعر حديد الجيوشي 33,000 جنيه، بينما سجل سعر حديد عز 36,000 جنيه.

 

وتواصل "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الاحد في الاسواق المصرية، وتحرص الوفد على تقديم خدماتها السعرية بصورة لحظية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

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قرار جديد ضد المتهمين باستخدام الأطفال في أعمال التسول

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تنظيم ندوة تثقيفية بأحكام قانوني الطفل والعمل بالقاهرة

أسعار الحديد اليوم الاحد في مصر

حديد التسليح

سعر حديد عز 36,000 جنيه

 

سعر حديد المصريين 32,500 جنيه

 

سعر حديد بشاي 34,000 جنيه

 

سعر حديد العتال 33,000 جنيه

 

سعر حديد عطية 32,000 جنيه

 

سعر حديد سرحان 31,500 جنيه

 

سعر حديد المراكبي 33,000 جنيه

 

سعر حديد الكومي 32,000 جنيه

 

سعر حديد المعادي 31,500 جنيه

 

سعر حديد العشري 32,500 جنيه

 

سعر حديد بيانكو 31,700 جنيه

 

سعر حديد مصر ستيل 31,500 جنيه

 

سعر حديد الجارحي 32,500 جنيه

 

سعر حديد الجيوشي 33,000 جنيه

 

سعر حديد المدينة 32,500 جنيه

 

سعر حديد السويس للصلب 33,000 جنيه

 

سعر حديد اركو ستيل 32,500 جنيه

 

 

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