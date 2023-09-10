أسعار الحديد صباح اليوم الأحد في الأسواق المصرية
أسعار الحديد.. شهدت أسعار حديد التسليح خلال تعاملات اليوم الاحد في الاسواق المصرية اليوم الأحد حالة من الاستقرار داخل الأسواق المصرية، حيث سجل سعر حديد الجارحي 32,500 جنيه، وبلغ سعر حديد الجيوشي 33,000 جنيه، بينما سجل سعر حديد عز 36,000 جنيه.
وتواصل "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الاحد في الاسواق المصرية، وتحرص الوفد على تقديم خدماتها السعرية بصورة لحظية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:
أسعار الحديد اليوم الاحد في مصر
سعر حديد عز 36,000 جنيه
سعر حديد المصريين 32,500 جنيه
سعر حديد بشاي 34,000 جنيه
سعر حديد العتال 33,000 جنيه
سعر حديد عطية 32,000 جنيه
سعر حديد سرحان 31,500 جنيه
سعر حديد المراكبي 33,000 جنيه
سعر حديد الكومي 32,000 جنيه
سعر حديد المعادي 31,500 جنيه
سعر حديد العشري 32,500 جنيه
سعر حديد بيانكو 31,700 جنيه
سعر حديد مصر ستيل 31,500 جنيه
سعر حديد الجارحي 32,500 جنيه
سعر حديد الجيوشي 33,000 جنيه
سعر حديد المدينة 32,500 جنيه
سعر حديد السويس للصلب 33,000 جنيه
سعر حديد اركو ستيل 32,500 جنيه