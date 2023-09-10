الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تنظيم ندوة تثقيفية بأحكام قانوني الطفل والعمل بالقاهرة

جانب من الندوة
جانب من الندوة

قالت وزارة العمل فى بيان لها، إن إدارة رعاية الطفل بمديرية العمل بمحافظة القاهرة بالتعاون مع مكتب عمل الزاوية الحمراء نظموا ندوة تثقيفية لمناقشة أحكام قانون الطفل ومناقشة القرار 215 لسنة 2021، والتعريف بالمهن المحظور عمل الأطفال بها، وأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك بحضور 20 من العمال والإداريين داخل شركة وود اند بلكسي للأثاث.

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وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية بين العاملين في مختلف المنشآت بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، وتعريفهم بالحقوق والواجبات لكل فئات العمال، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من أجل توفير بيئة عمل آمنة تزيد الإنتاج وتساهم في عمليات التنمية المستدامة.

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، أن الندوة تناولت التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها، يأتي ذلك في إطار سلسلة من الندوات التي تنفذها المديرية تباعاً للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت، كما حاضر بالندوة صفاء ربيع مدير إدارة الطفل، ومحمد سعيد وأمير شعبان مفتشين تفتيش عمل.

 

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