الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رئيس وزراء الهند يسلم رئيس البرازيل مطرقة رئاسة مجموعة العشرين المقبلة

ناريندرا مودي
ناريندرا مودي

سلم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الأحد، "مطرقة" رئاسة قمة مجموعة العشرين إلى رئيس البرازيل لولا دا سيلفا؛ الذي ستستضيف بلاده القمة المقبلة عام 2024.

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جاء تسليم المطرقة إلى دا سيلفا، في جلسة ختام أعمال القمة التي تستضيفها الهند، متمنيا للبرازيل التوفيق في رئاستها للمجموعة.. ويعد التسليم شرفيا إذ تتسلم البرازيل رئاسة المجموعة رسميا في الأول من ديسمبر المقبل، وذلك حسبما نقلت شبكة (إن دي تي في) الهندية.

من جانبه، أشاد رئيس البرازيل بالهند لإعطائها الفرصة للموضوعات ذات الاهتمام للاقتصادات الناشئة، كما أعلن أن الاندماج المجتمعي والحرب على الجوع والتنمية المستدامة ستكون على أولويات قمة العشرين المقبلة.

وصرح دا سيلفا، بأن مجلس الأمن يحتاج لضم دول نامية جديدة كأعضاء دائمين وغير دائمين ليتمكن من استعادة القوة السياسية، معربا عن رغبته في وجود تمثيل أكبر للدول الناشئة في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

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