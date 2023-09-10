دعوة للأطفال وذوي الهمم للمشاركة في مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 32

وجه مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 32، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، ويديره المايسترو هانى فرحات الدعوة للاطفال وذوى الهمم من اصحاب المواهب فى مجال الغناء العربي للمشاركة فى الفعاليات المقامة خلال الفترة من 20 أكتوبر حتى 1 نوفمبر المقبل.

وأكد المايسترو هانى فرحات، مدير المهرجان، ان الدعوة تاتى تحت عنوان سمعنا صوتك وتهدف الى تشجيع ودعم المواهب الفنية المتميزة في مجال الغناء العربي من الأطفال وذوي الهمم ، واضاف انه يتم تنفيذها بآلية جديدة تعمل على تمكين الشرائح المستهدفة من المشاركة من مختلف محافظات مصر، وتابع ان المشاركة متاحة للاطفال من سن 6 إلى 12 عام أما ذوى الهمم فالمشاركة متاحة للجميع دون تحديد سن .

يذكر ان التسجيل يتم مجانا للراغبين في المشاركة من خلال الموقع الإلكتروني لدار الأوبرا

على ان يرسل الراغب فى المشاركة فيديو مدته 3 دقائق بحد اقصى يقوم فيه بأداء غنائى يبرز موهبته، هذا ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول شروط ونظام وتفاصيل آلية التسجيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لدار الأوبرا المصرية، وقد تحدد اخر موعد للتسجيل يوم الأحد 1 أكتوبر 2023.