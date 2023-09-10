تشكيل مجموعة عمل تنسيقية تضم اتحاد الأوراق المالية لتنمية سوق المال

29 عضواً بالقائمة

شكلت الهيئة العام للرقابة المالية مجموعة عمل تضم كافة الاتحادات والجمعيات المهنية، وذلك لتعزيز التواصل الفعال مع كافة الأطراف ذات الصلة والعامة فى الأنشطة المالية غير المصرفية والتى تضم 29 عضوًا من رؤساء ونواب ومسئولى الإعلام والاتحادات والجمعيات المهنية المعنية بالخدمات المالية غير المصرفية.

تمت إضافة مسئولى الاتحاد المصرى للأوراق المالية إلى المجموعة التنسيقية، وذلك عقب إعلان النتيجة النهائية لأول انتخابات لاختيار مجلس إدارة للاتحاد المصرى للأوراق المالية بعد تأجيلات دامت 5 سنوات، وذلك لأول مرة فى تاريخ سوق رأس المال والتى استضافتها الهيئة استيفاء كافة المتطلبات التنظيمية والإجرائية اللازمة لتأسيس أول اتحاد مصرى للأوراق المالية.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قد أعلنت عن تشكيل الوحدة بهدف تيسير عملية تعريف المجتمع المالى غير المصرفى بكافة التطورات والمستجدات التى تطرأ على البيئة التشريعية والتنظيمية والإجرائية بهدف تيسير بيئة مزاولة الأعمال المالية غير المصرفية وهو الأمر الذى من شأنه أن يسهم فى مساعدة مسئولى الجهات المختلفة على اتخاذ قرارات سليمة وتعريف المتعاملين لديهم، مما يدعم جهود الهيئة فى تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها جنبا إلى جنب مع حماية حقوق كافة المتعاملين.

وتتولى هذه الوحدة تنسيق عملية التواصل سواء قنوات التواصل أو المحتوى الذى سيتم إرساله وذلك بشكل مؤسسى لضمان استمرارية تدفق هذه البيانات اللازمة، حيث سيتم إرسال القرارات والتطورات التشريعية لكافة الجهات لتعميمها على أعضائهم أولا.