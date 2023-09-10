قادة مجموعة العشرين يشيدون بنتائج قمة نيودلهي

أشاد قادة مجموعة العشرين بالنتائج التي تحققت خلال قمة نيودلهي التي تختتم أعمالها اليوم الأحد.

وقال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى، اليوم الأحد، إن المناقشات البناءة التي أجراها قادة مجموعة العشرين بنيودلهي تستهدف تحقيق أوضاعًا أفضل لكوكب الأرض.

الرئيس الأمريكي: قمة العشرين برهنت على أن لديها القدرة على إيجاد حلول للقضايا الدولية الملحة



من جانبه أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن قمة العشرين التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي حاليًا برهنت أن المجموعة لديها القدرة على إيجاد حلول للقضايا الدولية الملحة وفى مقدمتها المناخ والنزاعات.

وقال بايدن - في تصريح له بنيودلهي - "إنه في الوقت الذي يعانى فيه الاقتصاد العالمي من تداعيات صدمات التغيرات المناخية والهشاشة والنزاعات أثبتت قمة نيودلهي أن مجموعة العشرين يمكنها المساهمة في إيجاد الحلول لكافة القضايا الدولية الملحة".

وفى السياق ذاته أشادت نائبة رئيس الوزراء الهولندي سيجريد كاج بموافقة كافة دول مجموعة العشرين على إعلان نيودلهي بالإجماع واصفة تلك الخطوة بالجيدة.

ومن جانبه أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك - خلال قمة العشرين بنيودلهي - عن التزام بلاده بتقديم مساعدات بقيمة ملياري دولار لصندوق المناخ الأخضر لدعم الجهود الدولية الرامية إلى التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية .

ومن جانبها وجهت نائبة مدير صندوق النقد الدولي جيتا جوبناث التهنئة لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودى على الاستضافة الناجحة لقمة العشرين.

كان إعلان نيودلهي الذي وافق عليه قادة مجموعة العشرين قد دعا كافة الدول إلى احترام القانون الدولي والسيادة الوطنية والقانون الدولي الإنساني والنظام المتعدد الأطراف الذي يضمن السلام والاستقرار.

كما وافق قادة مجموعة العشرين أمس على منح العضوية الدائمة بالمجموعة للاتحاد الأفريقي.

وأعلنت الهند إطلاق تحالف عالمي للوقود الحيوي على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين ، بمشاركة الولايات المتحدة والبرازيل لتقليص انبعاثات الكربون وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة. وتضم مجموعة العشرين التي تأسست عام 1999 بهدف دعم آليات النمو الاقتصادي العالمي : الأرجنتين واستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند واندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة علاوة على الاتحاد الأوروبي . حسب ما نشرت أ ش أ.