إستقرار أسعار اللحوم والأسماك بأسواق البحيرة
تجولت عدسة بوابة الوفد اإلكترونية داخل بعض أسواق اللحوم الطازجة والمجمدة والأسماك ،في أسواق قري ومدن محافظة البحيرة ،في الساعات الاولي من نهار اليوم الأحد، والتي شهدت إستقرارا في الأسعار .
في أسواق اللحوم تلاحظ ثبات الأسعار خلال الأسابيع الماضية ، حي تراوحت أسعار اللحوم البلدي مابين 280جنيها إلي 330جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار اللحوم المجمدة قطع مابين 180إلي 220جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار اللحوم المفرومة مابين 160إلي200جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة المجمدة مابين 140إلي 180جنيها للكيلو .
وفي أسواق الأسماك تراوحت أسعار البلطي أحجام كبيرة مابين 80إلي 90 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البلطي الحجم المتوسط مابين 60إلي 70جنيها للكيلو ، وترواحت أسعار البلطي أحجام صغيرة مابين 40إلي 50جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البوري مابين 90إلي 120جنيها للكيلو.
وتراوحت أسعار الجمبري الطازج مابين 200إلي 300جنيها للكيلو حسب الحجم ، بينما تراوحت أسعار الجمبري المجمد مابين 140إلي 220جنيها للكيلو.