السيسي يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للمهاتما غاندي

نشرت القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية بثًا مباشرًا، لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي مراسم وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للمهاتما غاندي، فيما قام قادة قمة مجموعة العشرين بالهند أيضًا بوضع أكاليل الزهور على ضريح الزعيم والسياسي الهندي.

تجدر الإشارة إلى أنه شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة العشرين (G20) المقرر انعقادها في مدينة نيودلهي بـ الهند، في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر، وحمل معه مجموعة من الملفات المهمة.

تعتبر قمة مجموعة العشرين منتدى للتعاون الاقتصادي والمالي بين دول وجهات ومنظمات دولية تلعب دورا محوريا في الاقتصاد والتجارة في العالم وتجتمع سنويا في إحدى الدول الأعضاء لمناقشة خطط الاقتصاد العالمي، وتمثل دول مجموعة العشرين 85 % من الناتج الاقتصادي العالمي و75 % من التجارة العالمية، ويمثل مجموع سكان هذه الدول ثلثي سكان الكرة الأرضية