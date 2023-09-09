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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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السيسي يضع لبنة لمشروع مصري عملاق.. الديهي يكشف التفاصيل (فيديو)

السيسي يضع حجر أساس
السيسي يضع حجر أساس العاصمة الإدارية أكتوبر 2017

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل الهند بالأمس للمشاركة في قمة العشرين، وألقى اليوم كلمة شاملة جامعة، وبدأ الكملة بتهنئة الهند على صعود المركبة الفضائية الهندية إلى القمر.

وأضاف، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن الرئيس السيسي شعر بحالة من الفخر الشديد كإفريقي بسبب ضم الاتحاد الإفريقي إلى قمة الـ20 لكي يمثل صوت الجنوب والقارة السمراء التي أهملت تاريخيًا. 

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النائب حازم الجندي: كلمة الرئيس السيسي بقمة العشرين عبرت عن الدور المصري الداعم لتحقيق التنمية المستدامة بأفريقيا

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دعوة الرئيس السيسي لقمة العشرين يعكس ثقة الاقتصاديات الدولية في مصر

وأشار إلى أن الرئيس السيسي تحدث على أن الأفارقة لديهم مجموعة من البنود والقضايا التي يجب أن تعرض على القمة مثل قضية المناخ، وقضية أثار الحرب الروسية الأوكرانية، وقضية الديون، والطاقة، وأزمة سلاسل الإمداد.

مشروع مصري عالمي

ولفت إلى أن الرئيس السيسي تحدث خلال مشاركته في قمة العشرين على إنجاز مصر في قمة المناخ خلال  مؤتمر المناخ الدولي الذي انعقد في شرم الشيخ، ثم المبادرة المصرية التي تهدف لتحول مصر لمركز إقليمي للهيدروجين الأخضر، في إطار محاولة  لكبح الاحترار العالمي. 

وتابع أن  الرئيس السيسي تحدث على أن منتدى شرق المتوسط ألية للتعاون وليس ألية للتنافر، مشيرًا إلى أن الرئيس وضع لبنة جديد  في مشروع مصري عالمي  وهو تحول مصر لمركز لوجستي للغلال والحبوب في العالم في  المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهذا نوع من التغلب على التعقيدات التي حدثت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. 

وأضاف أن مجمل كلمة الرئيس كانت تتحدث على التنمية المستدامة والظلم الذي وقع على دول الجنوب جراء التمويل الجائر، وعدم جدوى التمويل المشروط سياسيًا أو شروط مالية تؤثر سلبًا على التنمية في القارة السمراء.

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