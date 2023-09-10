سيولة مرورية بشوارع وميادين الشرقية

حالك من الهدوء تشهدها عدد من مدن ومراكز محافظة الشرقية، خصوصًا مدينة الزقازيق، إذ إنه يسود الطرق والمحاور والشوارع الرئيسية، اليوم الأحد، سيولة مرورية، وانتظام فى حركة سير السيارات.

يأتي ذلك وسط انتشار لرجال المرور واللجان المرورية التي تقوم بالفحص والتأكد من التراخيص الخاصة بالسائقين، للكشف عن المخالفات المرورية.

وتشهد عدد من المناطق بمحافظة الشرقية اختناقات مرورية محدودة وخاصة فى مدينة الزقازيق، وذلك خلال ساعات الذروة، بسبب أوقات العمل بالمصالح الحكومية، ومن أهم تلك المناطق: "منطقة كوبرى أبو عميرة، ومنطقة كوبرى الممر، وشارع المحافظة، ومنطقة القومية".

هذا وتشهد عدد من المناطق بالطرق والتقاطعات في الشرقية انتشارًا لرجال المرور وفي المحاور والإشارات على مدار اليوم، وذلك للقضاء على أى اختناقات مرورية قد تحدث، ولتيسير حركة السير أمام المواطنين.