"مقدونيا" خصم إيموبيلي المفضل مع إيطاليا وسباليتي يتعثر في الظهور الأول

أصبح منتخب مقدونيا الشمالية شاهدًا على تألق تشيرو إيموبيلي مهاجم إيطاليا خلال الفترة الأخيرة.

ويعد هدف إيموبيلي هو الثالث في مرمى منتخب مقدونيا، ليصبح بذلك رقمًا قياسيًا كأكثر منتخب استقبالا للأهداف من مهاجم لاتسيو، وإجمالا يمتلك إيموبيلي 17 هدفا مع إيطاليا بمختلف المسابقات.

ظهور سباليتي الأول

تعادل منتخب إيطاليا مع مقدونيا بهدف لمثله في الظهور الأول للمدرب لوتشانو سباليتي، وذلك في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024، وحمل هدف الأتزوري توقيع تشيرو إيموبيلي من ضربة رأسية مع بداية الشوط الثاني من المباراة.

وتعقد موقف منتخب إيطاليا في المجموعة الثالثة، حيث يأتي في المرتبة الثالثة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع مقدونيا، في حين يتصدر منتخب انجلترا ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة ويليه أوكرانيا بسبع نقاط.

وخاضت إيطاليا ثلاث مباريات في التصفيات الأوروبية حيث خسرت أمام انجلترا في مستهل مشوارها ثم فازت على مالطا وتعادل مع مقدونيا في الجولة الحالية.

ويواجه منتخب إيطاليا نظيره أوكرانيا، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على استاد جوزيبي مياتسا بمدينة ميلان، في إطار الجولة السادسة من منافسات تصفيات أوروبا المؤهلة إلى يورو 2024.

وعلى الرغم من تأزم موقف منتخب إيطاليا إلا أنه هو حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس أمم أفريقيا بعد تفوقه على انجلترا مستضيفة البطولة بركلات المعاناة الترجيحية.