عاجل
ارتفاع حصيلة وفيات ومصابين زلزال المغرب
الأحد 10 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني يقدمان التعازي إلى المغرب

الر ئيس الروسي ونظيره
الر ئيس الروسي ونظيره الأوكراني

تلقت المغرب رسالتين مختلفتين بشأن الزلزال المدمر الذي ضرب وسط البلاد، من كل من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت. 

 

txt

مصرع فرنسي وإصابة 8 آخرين في زلزال المغرب

txt

المغرب تُعلن عن حصيلة جديدة لضحايا الزلزال المُدمر

وبعث بوتين برسالة دعم إلى ملك المغرب، محمد السادس، أعرب فيها عن أمله في أن تستعيد بلاده عافيتها بسرعة، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

وطلب منه أن ينقل كلمات التعاطف والدعم لعائلات وأصدقاء الضحايا، كما تمنى الشفاء العاجل لأولئك الذين أصيبوا من جراء هذه الكارثة الطبيعية.

وكتب زيلينسكي على حسابه الرسمي بموقع "إكس" أنه يتوجه بأحر التعازي إلى ملك المغرب محمد السادس وكل المغاربة في الأرواح التي أزهقت من جزاء الزلزال المروع في منطقة مراكش.

وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

وأكد أن أوكرانيا تقف متضامنة مع المغرب في هذا الوقت الصعب.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

مواد متعلقة

ملك المغرب يُصدر تعليماته بعد الزلزال المدمر ويأمر بتسريع عمليات الإنقاذ

أعنف زلزال يضرب المغرب منذ قرن.. وحداد وطني

أحمد موسى: قرية كاملة دُمرت في زلزال المغرب.. فيديو

زلزال المغرب.. الملك محمد السادس الحداد الوطني 3 أيام على أرواح الضحايا

الجريدة الورقية