الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني يقدمان التعازي إلى المغرب

تلقت المغرب رسالتين مختلفتين بشأن الزلزال المدمر الذي ضرب وسط البلاد، من كل من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت.

وبعث بوتين برسالة دعم إلى ملك المغرب، محمد السادس، أعرب فيها عن أمله في أن تستعيد بلاده عافيتها بسرعة، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

وطلب منه أن ينقل كلمات التعاطف والدعم لعائلات وأصدقاء الضحايا، كما تمنى الشفاء العاجل لأولئك الذين أصيبوا من جراء هذه الكارثة الطبيعية.

وكتب زيلينسكي على حسابه الرسمي بموقع "إكس" أنه يتوجه بأحر التعازي إلى ملك المغرب محمد السادس وكل المغاربة في الأرواح التي أزهقت من جزاء الزلزال المروع في منطقة مراكش.

وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

وأكد أن أوكرانيا تقف متضامنة مع المغرب في هذا الوقت الصعب.

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