عاجل
ارتفاع حصيلة وفيات ومصابين زلزال المغرب
الأحد 10 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مصرع فرنسي وإصابة 8 آخرين في زلزال المغرب

زلزال المغرب
زلزال المغرب

لقى مواطن فرنسي مصرعه وأصيب 8 آخرين في الزلزال الذي ضرب المغرب، اليوم السبت، حسب ما أعلن مسئول بوزارة الخارجية الفرنسية.

 

txt

المغرب تُعلن عن حصيلة جديدة لضحايا الزلزال المُدمر

txt

ملك المغرب يُصدر تعليماته بعد الزلزال المدمر ويأمر بتسريع عمليات الإنقاذ

 حسب وكالة "رويترز" للأنباء، أضاف المسئول أن المواطن الفرنسي توفي متأثرًا بسكتة قلبية خلال الزلزال.

 كان التلفزيون المغربي الرسمي، أعلن اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 1305 قتلى و1832 جريحًا.

ووجَّه العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بإعلان الحداد الوطﻧﻲ ﻟﻣدة 3 أﯾﺎم، ﻣﻊ ﺗﻧﻛﯾس اﻷﻋﻼم اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓوق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ؛ بسبب الزلزال المدمر.

 أمر ملك المغرب، بتزويد اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺿررة، ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺷرب، وﺗوزﯾﻊ ﺣﺻص ﻏذاﺋﯾﺔ، وﺧﯾﺎم، وأﻏطﯾﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻛوﺑﯾن.

كما وجه بفتح حساب ﺧﺎص لدى الخزينة وبنك المغرب؛ بهدف ﺗﻠﻘﻲ المساهمات التطوعية التضامنية للمواطنين والهيئات الخاصة والعمومية.

 وجَّه الملك محمد السادس، بتشكيل لجنة وزارية؛ لوﺿﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻹﻋﺎدة ﺗﺄھﯾل وﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم ﻹﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎزل اﻟﻣدﻣرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺿررة ﻓﻲ أسرع وقت.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

مواد متعلقة

أعنف زلزال يضرب المغرب منذ قرن.. وحداد وطني

أحمد موسى: قرية كاملة دُمرت في زلزال المغرب.. فيديو

زلزال المغرب.. ملك المغرب يوجه باستحداث لجنة وزارية لإعادة بناء المنازل.. عاجل

زلزال المغرب.. أحمد موسى يستعرض اللقطات الأولى (فيديو)

الجريدة الورقية