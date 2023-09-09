زيوت أساسية لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي.. الزنجبيل أهمهم

التهاب المفاصل الروماتويدي هو حالة من أمراض المناعة الذاتية، مما يعني أنه ناتج عن مهاجمة الجهاز المناعي لأنسجة الجسم السليمة، ومع ذلك ليس من المعروف بعد ما الذي يسبب هذا، ويصنع جهازك المناعي عادةً أجسامًا مضادة تهاجم البكتيريا والفيروسات، مما يساعد على مكافحة العدوى.

الأعراض الرئيسية لالتهاب المفاصل الروماتويدي هي آلام المفاصل والتورم والتصلب، وقد يسبب أيضًا أعراضًا أكثر عمومية والتهابًا في أجزاء أخرى من الجسم، وغالبًا ما تتطور أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي تدريجيًا على مدار عدة أسابيع، لكن بعض الحالات يمكن أن تتقدم بسرعة على مدار عدة أيام.

أفضل الزيوت الأساسية لالتهاب المفاصل الروماتويدي

زيت الزنجبيل

يحتوي على مواد كيميائية لها تأثيرات مسكنة ومضادة للالتهابات، يعالج زيت الزنجبيل الالتهابات ويقلل من الألم الشديد الذي غالباً ما يظهر في التهاب المفاصل الروماتويدي.

زيت الكركم

يحتوي على عنصر نشط يسمى الكركمين، والذي له تأثير واضح مضاد للالتهابات ضع هذا الزيت على المناطق التي تشعر فيها بنبضات الألم الأكثر وضوحًا.

زيت اللبان

على الرغم من أننا نربط رائحته في أغلب الأحيان بنوع من طقوس الكنيسة، إلا أن زيت اللبان العطري في الواقع يثبط إنتاج الجزيئات الالتهابية المرتبطة بالتهاب المفاصل الروماتويدي بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعد على منع تدمير أنسجة الغضاريف.

زيت البرتقال

وضوحا الآثار المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، وهذا الزيت العطري ممتاز لإدارة أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي.