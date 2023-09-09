بتوزع على العملاء ..اعترافات عصابة تجارة المخدرات في القاهرة

تعترف مسجلان خطر،خلال التحقيقات بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تجارة المخدرات ،وترويجها على عملائهم في نطاق مدينة نصر بالقاهرة، وعثر بحوزتهما على مواد مخدرة من الحشيش والأفيون والبودر وغيرها من السموم المخدرة ثدؤت قيمتها المالية بنحو 6مليون جنيه،وتم إحالتهما إلى النيابة العامة التي قررت حبسهم.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على إثنين من العناصر الإجرامية ،لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم في منطقة مدينة نصر، وعثر بحوزتهما على مخدرات قدرت قيمتها المالية بنحو 6مليون جنيه.

رصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط إثنين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرة قسمى شرطة أول وثالث مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الكوكايين وزنت 2,250 كيلو جرام – كمية من مخدر البودر – كمية من مخدر الهيدرو – كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الأفيون - سيارتين– 3 ميزان حساس– سلاح أبيض – مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية").

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهما والسيارتين للتنقل والترويج.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (5,884,000 مليون جنيه تقريباً)،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق