اليابان تؤكد تفوقها على ألمانيا خارج المونديال

نجح منتخب اليابان في تأكيد تفوقه على نظيره الألماني، وذلك بعدما فاز محاربو الساموراي على الماكينات برباعية مقابل هدف، مساء اليوم السبت، على ملعب فولكسفاغن أرينا، ضمن الأجندة الدولية خلال فترة التوقف الحالية.

فوز اليابان أعاد إلى الأذهان الانتصار التاريخي الذي حققه على ألمانيا في نهائيات كأس العالم 2022، والذي تأهل بسببه محاربي الساموراي إلى الدور التالي في المونديال.

بادر منتخب اليابان بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة الحادية عشرة بتوقيع جونيا إيتو قبل أن يدرك ليروي ساني التعادل للماكينات الألمانية في الدقيقة التاسعة عشرة، ولم يمض سوى ثلاث دقائق على التعادل حتى أعاد أياسي أويدا محاربو الساموراي إلى التقدم.

وحافظ منتخب اليابان على تفوقه على مدار الدقائق المتبقية من عمر المباراة على الرغم من كافة محاولات ألمانيا في إعادة المباراة إلى نقطة الصفر، وقبل نهاية أحداث اللقاء وبينما يستعد حكم المباراة لإطلاق صافرته عزز محاربي الساموراي تفوقهم بثنائية جديدة في الوقت بدل الضائع عن طريق تاكوما أسانو و أو تاناكا، لتصبح النتيجة الأكبر في تاريخ مواجهات المنتخبين.

ويعود آخر انتصار للماكينات الألمانية على اليابان إلى منتصف ديسمبر من العام 2004 وذلك حينما تقابل المنتخبين في لقاء ودي انتهى بثلاثية نظيفة، ومنذ ذلك الحين شهدت النتائج بينهما تفوق محاربو الساموراي بتعادل قبل نهائيات كأس العالم 2006 بهدفين لكل منها، وانتصارين في كأس العالم 2022 واللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم في ألمانيا.

ويواجه منتخب ألمانيا نظيره الفرنسي، يوم الثلاثاء المقبل في لقاء ودي قبل نهاية فترة التوقف الحالية، على أن يواجه اليابان نظيره التركي.