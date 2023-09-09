مدرب النصر السعودي يتنفس الصعداء بعودة تاليسكا وفوفانا للتدريبات

شارك الثنائي أندرسون تاليسكا و سيكو فوفانا لاعبا فريق النصر السعودي لكرة القدم في المران الجماعي الذي أقيم اليوم ضمن تحضيرات العالمي لعودة النشاط الكروي بعد فترة التوقف الدولي.

وأكد تاليسكا وفوفانا على جاهزيتهم للمشاركة في مباريات النصر بدءًا من الجولة المقبلة، وذلك بعد تعافيهم من الإصابات التي لحقت بهم مؤخرًا.

ويستعد النصر لمواجهة الرائد يوم السبت الموافق 16 سبتمبر الجاري على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

لجنة الحكام تنهي الجدول حول هدف رونالدو في الشباب

أكدت لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم صحة هدف فريق النصر الثاني في مرمى الشباب والذي جاء عن طريق النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو وأن إلغاء الهدف كان قرارًا خاطئ من الحكم.

وكان الحكم قد ألغي هدف رونالدو في شباك الشباب بمباراة الجولة قبل الماضية بداعي دفع قائد النصر لمدافع الشباب، في المواجهة التي انتهت بفوز العالمي برباعية نظيفة.

وكان النصر قد حقق الفوز على الشباب بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأول بارك لحساب الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.