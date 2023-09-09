لجنة الحكام بالدوري السعودي تحسم الجدل حول هدف رونالدو في الشباب

أكدت لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم صحة هدف فريق النصر الثاني في مرمى الشباب والذي جاء عن طريق النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو وأن إلغاء الهدف كان قرارًا خاطئ من الحكم.

وكان الحكم قد ألغي هدف رونالدو في شباك الشباب بمباراة الجولة قبل الماضية بداعي دفع قائد النصر لمدافع الشباب، في المواجهة التي انتهت بفوز العالمي برباعية نظيفة.

وكان النصر قد حقق الفوز على الشباب بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأول بارك لحساب الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

لفتة إنسانية رائعة من رونالدو تجاه ضحايا زلزال المغرب

قدم النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي لفتة إنسانية رائعة تجاه ضحايا زلزال المغرب والذي تسبب في وفاة ما يقرب من 1000 شخص حتى الآن وإصابة ما يقترب من 800.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية في تقرير لها اليوم أن كريستيانو رونالدو قام بتوفير الفندق الخاص به في المغرب للمتضررين من الزلزال، حيث أن فندق "بيستانا" الذي يمتلكه لاعب النصر يقدم خدمة 4 نجوم.

وذكرت الصحيفة في تقريرها: " وافق مجلس إدارة شركة CR7 التابعة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على جعل فندق بيستانا CR7 ملجأ الناجيين من الزلزال في المغرب ".

ولاقت لفتة رونالدو استحسان الملايين من متابعيه على مستوى العالم، والتي أكد من خلالها على إنسانيته، وتحركه الدائم لخدمة الجميع والمساعدة في حل الأزمات.