محمد صلاح يتضامن مع متضرري زلزال المغرب

تضامن محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، مع المتضررين من الزلزال الذي ضرب دولة المغرب في ساعة مبكرة من فجر اليوم السبت.

ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على تويتر كلمات " "اللهم احفظ المغرب وشعبها"، مرفقة بصورة تحمل علم المغرب.

وتخطى عدد ضحايا زلزال المغرب نحو 1037 قتيلا وقرابة 1204 جريح ولا يزال البحث جاريا عن متضررين أخرين.

وكان الكاف قد أعلن تأجيل مباراة منتخب المغرب وليبيريا إلى موعد لاحق والتي كانت مقررة بينهما في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

ترتيب مجموعة منتخب المغرب قبل لقاء اليوم

يخوض منتخب المغرب مباراة اليوم بعدما حسم تأهله بالفعل لبطولة أفريقيا 2024 بالكوت ديفوار، حيث يأتي ترتيب المجموعة التاسعه كالتالي:

حصد منتخب المغرب بطاقة التأهل عن المجموعة التاسعة فى تصفيات كأس أمم أفريقيا، بعد حصد 6 نقاط من 3 جولات، بفارق نقطة خلف المتصدر جنوب أفريقيا، بينما اكتفى منتخب ليبيريا بحصد نقطة وحيدة من 3 مباريات، ليفقد فرصة التأهل بشكل رسمي.