6 علامات تحذيرية تشير إلى أنك تفتقد أهم فيتامين في جسمك

يتعرض الكثير من الأشخاص لخطر انخفاض مستويات فيتامين د، خاصة خلال أشهر الشتاء، حيث يعاني 30-40 بالمائة من جميع الفئات العمرية من نقص فيتامين د.

وحتى في أواخر الصيف، يظل 8% من البالغين و13% من المراهقين يعانون من النقص، وعلى الرغم من أن العديد من الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين د لا تظهر عليهم أي أعراض، إلا أن هناك عددًا من العلامات التي قد تشير إلى عدم وجود مستويات كافية من هذا الفيتامين المهم.

أعراض نقص فيتامين د

التعب

يرتبط التعب المبلغ عنه ذاتيًا وانخفاض مستويات الطاقة بانخفاض مستويات فيتامين د.

تقول خبيرة التغذية لانا بيلييفا: "تظهر مراجعة حديثة للأبحاث أن تناول مكملات فيتامين د قد يكون له تأثير كبير على تقليل التعب لدى الأشخاص المصابين بالتصلب المتعدد (وهو مرض مناعي ذاتي يؤدي إلى مجموعة من الأعراض، والإرهاق هو الأكثر شيوعًا)". حصريا للمنتدى الطبي.

مزاج سيئ

يوجد عدد متزايد من مستقبلات فيتامين د في مناطق الدماغ المرتبطة بتنظيم المزاج.

وأظهرت الدراسات أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب لديهم مستويات أقل من فيتامين د مقارنة بالأشخاص الأصحاء. ومن المثير للاهتمام أن الأشخاص الذين لديهم أدنى مستويات فيتامين د يبدو أنهم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بالإضافة إلى ذلك، أظهرت التجارب السريرية انخفاض معدلات الاكتئاب عند تناول مكملات فيتامين د.

سوء صحة الفم

في حين أن الكثيرين يدركون أهمية الكالسيوم لصحة الأسنان، إلا أن القليل منهم يدركون أن المستويات المثالية من فيتامين د ضرورية لامتصاص الكالسيوم.

يلعب فيتامين د دورًا رئيسيًا في تمعدن العظام والأسنان، ويبدو أن مستويات فيتامين د الجيدة ترتبط بنمو أفضل للفم وصحة مدى الحياة ومن ناحية أخرى، يرتبط نقص فيتامين د ارتباطًا وثيقًا بأمراض الفم.

آلام العظام والعضلات

يشتهر فيتامين د بدوره في صحة العضلات والعظام، ويؤدي انخفاض مستويات فيتامين د إلى انخفاض امتصاص الكالسيوم، والذي بدوره يمكن أن يسبب إطلاق هرمون الغدة الدرقية، الذي يعزز ارتشاف العظام وفي النهاية فقدان العظام أو تليينها.

الشعور بالإعياء في كثير من الأحيان

يلعب فيتامين د أيضًا دورًا مهمًا في تعديل جهاز المناعة، ومعظم خلايا الجهاز المناعي تعبر عن مستقبلات فيتامين د.

في الواقع، هناك أدلة علمية مهمة على أن فيتامين د له تأثيرات مختلفة على وظيفة الجهاز المناعي. على العكس من ذلك، يمكن أن يسبب نقص فيتامين د خللًا في تنظيم الجهاز المناعي ويؤدي إما إلى كبت المناعة أو استجابة مناعية معززة بشكل غير مناسب.

مشاكل في الجهاز الهضمي

أحد أدوار فيتامين د الذي قد يكون الناس أقل وعيًا به هو أهميته لصحة الأمعاء تظهر الأبحاث أن الحالة المثالية لفيتامين د تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على توازن الأمعاء من خلال العديد من الإجراءات التنظيمية، بما في ذلك تعديل الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء.

تبين أن تناول فيتامين د يقلل من عدد البكتيريا الضارة ويزيد من عدد البكتيريا المفيدة في الجهاز الهضمي العلوي.

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