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السبت 09 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أشرف مروان اتصل بالموساد.. الباز يكشف أسرار عملية الخداع الكبرى (فيديو)

محمد الباز وأشرف
محمد الباز وأشرف مروان

قال الإعلامي محمد الباز، إن المستندات والوثائق التي أفرجت عنها إسرائيل خلال الأيام الحالية، والتي تصر فيها على اتهام أشرف مروان، صهر الزعيم جمال عبدالناصر، وسكرتير الرئيس محمد أنور السادات إبان حرب 6 أكتوبر عام 1973، بأنه جاسوس عمل لديها تدل على معاناة دولة الاحتلال من كابوس يسمى ذكرى انتصار المصريين في معركة العاشر من رمضان.

وأضاف أن إسرائيل كالعادة تنشر تقارير عن التشكيك في انتصار مصر في الحرب كلمة السر فيها هو أشرف مروان، بوثائق تزعم أنه أخبرهم عن موعد الحرب وتكتيكاته ما أدى لإحداث ثغرة الدفرسوار وقلب موازين المعركة.

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إسرائيل تصر على اتهام أشرف مروان بالجاسوسية وسمير فرج يحسم الجدل (فيديو)

إسرائيل تلف وتدور

وأردف الباز خلال تقديم برنامجه آخر النهار، المذاع عبر فضائية النهار، : “مصر لم تنكر وجود اتصال بين أشرف مروان والمخابرات الإسرائيلية ولكنه كان بترتيب وتنسيق مصري في إطار عملية من عمليات الخداع”.

وأكد أن مصر انتصرت في الحرب سياسيًا وعسكريًا شاء من شاء وأبى من أبى، مردفًا: “حديثي لا ينبع من عنترية ولا تعالٍ ولا عنجهية، وإنما يقره الواقع عندما قررت مصر إزالة عار الهزيمة عنها، فشنت حربًا حققت النتيجة المرجوة".

ولفت إلى أنه من الطبيعي أن تلف إسرائيل وتدور وتناور وتقلب الحقائق وتحاول الانتقاص من الانتصار، فمن انتصر هو من حقق أهدافه، مشيرًا إلى أن مصر تستعد لتدشين احتفال اليوبيل الفضي لنصر أكتوبر بأحداث مشرفة وعظيمة.

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