إسرائيل تصر على اتهام أشرف مروان بالجاسوسية وسمير فرج يحسم الجدل.. فيديو

عقب اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، على مزاعم دولة الاحتلال الإسرائيلي وإصرارها على اتهام أشرف مروان، صهر الزعيم جمال عبدالناصر، وسكرتير الرئيس محمد أنور السادات إبان حرب 6 أكتوبر عام 1973، بأنه جاسوس عمل لها وسرب موعد الحرب التي أدت لانتصار مصر واسترجاع أرضها (شبه جزيرة سيناء) عقب هزيمة مذلة في 5 يونيو عام 1967.

وقال فرج، إن إسرائيل بمناسبة مرور 50 عامًا على ذكرى حرب أكتوبر أعلنت إطلاق قناة باسم “يوم الغفران” التسمية العبرية لحرب أكتوبر، منوهًا إلى أنها أفرجت عن مستندات ووثائق تتعلق بالحرب.

ولفت إلى أن الأمر الثاني هو إعلانها تفاصيل عن أشرف مروان وما يدعوه بأنه كان جاسوسًا لهم، لافتًا إلى أن السبب وراء تلك الادعاءات هو حالة الجدل الموجودة حاليًا ضد لجنة “أجرنات”.

وأكمل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم"، أن سبب القناة هو التغطية على مطالب الإفراج عن وثائق لجنة “أجرانات” مشيرًا إلى أنه يُعقل أن يسافر أشرف مروان، مدير مكتب المعلومات في رئاسة الجمهورية، قبل الحرب بيوم واحد يوم 5 أكتوبر ليخبر إيلي عازر بموعد بدء القتال.

واستطرد أنه لو كان أشرف مروان أعطاهم المعلومات لاستدعت جولدا مائير، رئيسة وزراء إسرائيل أثناء الحرب، جنود الاحتياط ولكن هذا لم يحدث إطلاقًا.

ما هي لجنة أجرانات

ولجنة أجرانات شكلت في 21 نوفمبر 1973 للتحقيق في القصور الذي تصرف به الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الثلاثة الأولى من حرب أكتوبر 1973، وتكونت اللجنة برئاسة رئيس قضاة المحكمة العليا شمعون أجرانات وعضوية كلٌ من: القاضي موشيه لاندو وإسحاق نابينزال ورئيسيْ الأركان السابقيْن الرئيس الثاني للأركان ييجال يادين والخامس حاييم لاسكوف.

وأوصت بتشكيل لجنة وزارية للدفاع وتعيين مستشار لرئيس الوزراء لشؤون المخابرات كما أوصت بإقالة إلياهو زعيرا مدير المخابرات العسكرية "أمان"، وكذلك رئيس الأركان ديفيد بن إليعازر، وقائد الجبهة الجنوبية شلومو جونين، وكذلك عدد من ضباط الاستخبارات.

في 30 يناير 1975 أصدرت اللجنة تقريرًا من 1500 صفحة تم اعتبار 1458 صفحة منها سرية وتم نشر 42 صفحة -هي عبارة عن المقدمة- فقط، وفي 1 يناير 1995 افرجت الحكومة الإسرائيلية عن التقرير بالكامل باستثناء 48 صفحة اعتبرت معلومات سرية، وفي 2007 أفرجت عن ما تبقى من التقرير، تناول التقرير الأحداث ببعض التفصيل وانتقد جيش الدفاع الإسرائيلي بشدة لافتقاره إلى التأهب والخلل في التنسيق بين مختلف الوحدات.

وتناول التقرير أيضًا جوانب أخرى مثل الأوامر والانضباط والإمدادات الطارئة، كما أقر الإقالات والتوصيات التي سبق ذكرها في التقارير الأولية.

من أشرف مروان

أشرف مروان (2 فبراير 1944 - 27 يونيو 2007)، سياسي ورجل أعمال مصري له خلفية بالعمل الاستخباراتي، وزوج منى جمال عبد الناصر ابنة الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر.

بلكونة لندن

توفي في 27 يونيو 2007 بعد أن سقط من شرفة منزله في 24 كارلتون هاوس في منطقة جيمس القريبة من القصر الملكي البريطاني ببكنجهام بالعاصمة البريطانية لندن. وقد وقع الحادث بعد ظهر الأربعاء، وقد ذكر بيان صادر عن الشرطة أن التحقيقات حول ظروف حادث سقوطه من شرفة منزله لا تزال مستمرة، ورغم وجود كاميرات مراقبة بموقع وفاته إلا أن تعطلها حال دون توفر تسجيل للحادث.

شيعت الجنازة الأحد من مسجد عمر مكرم حيث أقيمت صلاة الجنازة التي أمها د. محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر. شارك في الجنازة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى وأحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وجمال مبارك وعدد من الوزراء وكبار المسئولين وعدد من الشخصيات المهمة.