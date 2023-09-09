منتخب السعودي الأولمبي يقترب من بلوغ كأس أسيا بثلاثية في لبنان

فاز منتخب السعودية الأولمبي على نظيره اللبناني بثلاثية نظيفة، في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أسيا تحت 23 عاما وأولمبياد باريس 2024.

واقترب المنتخب الأولمبي من التأهل بعد تصدره لترتيب مجموعته العاشرة بالعلامة الكاملة بعد فوزه في مباراته الأولى يوم الأربعاء الماضي، على منغوليا 3-1، سجلها مصعب الجوير وعبدالله رديف ومحمد مران، قبل أن يتجاوز لبنان 3-0 في المباراة الثانية يوم السبت، سجلها عبدالله رديف وسعد الناصر ومحمد مران.

ويخوض منتخب السعودية مباراته الأخيرة أمام كمبوديا يوم الثلاثاء المقبل، ومع أنه يحتاج خلالها للتعادل للمحافظة على صدارة المجموعة والتأهل للنهائيات، إلا أنه سيلعب للفوز في ظل الأسماء المميزة التي يمتلكها.

ويتطلع منتخب السعودية الأولمبي بقيادة سعد الشهري إلى مواصلة رحلة الانجازات، بتحقيق انجاز جديد، يتمثل في بلوغ النهائيات أولاً، ثم المنافسة على اللقب القاري الذي حققه مع الأخضر في نسخة 2022، وفي نفس الوقت حجز مقعد في أولمبياد باريس للمرة الثانية توالياً، بعدما قاد الأخضر إلى أولمبياد طوكيو 2020، إثر حصوله على المركز الثاني.

ويمتلك سعد الشهري سجلاً حافلاً بالانجازات، حيث حقق المركز الثاني في كأس آسيا للشباب 2016، والتأهل لنهائيات كأس العالم للشباب 2017، ثم حقق مع المنتخب الأولمبي وصافة كأس آسيا والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، قبل أن يتوج مع المنتخب الأولمبي بكأس آسيا 2022، ثم يحقق كأس اتحاد غرب آسيا في نفس العام .

ويضم منتخب السعودية الأولمبي مجموعة من الأسماء التي تشارك مع أنديتها في الدوري السعودي، أمثال فيصل الغامدي لاعب الاتحاد، وعبدالله رديف المعار حالياً من الهلال للشباب، ومحمد مران لاعب النصر وسعد الناصر لاعب التعاون ومصعب الجوير لاعب الهلال وعوض الناشري وزكريا هوساوي لاعبي الاتحاد، واحمد الغامدي وسعد الموسى لاعبي الاتفاق وهيثم عسيري لاعب الأهلي.