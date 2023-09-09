لفتة إنسانية رائعة من رونالدو تجاه ضحايا زلزال المغرب

قدم النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي لفتة إنسانية رائعة تجاه ضحايا زلزال المغرب والذي تسبب في وفاة ما يقرب من 1000 شخص حتى الآن وإصابة ما يقترب من 800.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية في تقرير لها اليوم أن كريستيانو رونالدو قام بتوفير الفندق الخاص به في المغرب للمتضررين من الزلزال، حيث أن فندق "بيستانا" الذي يمتلكه لاعب النصر يقدم خدمة 4 نجوم.

وذكرت الصحيفة في تقريرها: " وافق مجلس إدارة شركة CR7 التابعة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على جعل فندق بيستانا CR7 ملجأ الناجيين من الزلزال في المغرب ".

ولاقت لفتة رونالدو استحسان الملايين من متابعيه على مستوى العالم، والتي أكد من خلالها على إنسانيته، وتحركه الدائم لخدمة الجميع والمساعدة في حل الأزمات.

لجنة الحكام: هدف رونالدو في الشباب صحيح

وفي سياق أخر أكدت لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم صحة هدف فريق النصر الثاني في مرمى الشباب والذي جاء عن طريق كرستيانو رونالدو وأن إلغاء الهدف كان قرارًا غير صحيح.