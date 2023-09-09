رئيس القابضة للمطارات يهنئ العاملين بمطار الغردقة لتجديد اعتماد نظام الإدارة المتكامل

هنأ المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية العاملين بمطار الغردقة الدولى، وذلك بعد اجتياز المطار لمراجعة نظام الإدارة المتكامل من جانب الجهة المانحة SGS، وهو الاعتماد الذى يختص بمراجعة نظام إدارة الجودة وفق المواصفات القياسية ISO 9001 لسنة 2015، ونظام الإدارة البيئية وفق المواصفات القياسية ISO 14001 لسنة 2015، ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية وفق المواصفات القياسية ISO 45001 لسنة 2018.

وأكد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية على أن حصول المطارات المصرية على الاعتمادات والشهادات المحلية والدولية لمختلف جوانب التشغيل يأتى فى إطار حرص وزارة الطيران المدنى المصرى وتوجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران بضرورة مواكبة المطارات المصرية لأحدث نظم الإدارة بكافة الجوانب.

التدريب الصيفى

على جانب آخر اختتمت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية فعاليات التدريب الصيفى لطلبة الجامعات للعام الجامعى ٢٠٢٢-٢٠٢٣،والذى بدأ من منتصف شهر يونيو وحتى نهاية أغسطس لهذا العام مع استمرار بعض البرامج التدريبية لمنتصف سبتمبر.

وصرح المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات بأن الخطة التدريبية لطلبة الجامعات المصرية تأتى فى إطار توجيهات وزارة الطيران المدنى برئاسة الفريق محمد عباس حلمى بالقيام بالدور المجتمعى للشركة من خلال توفير فرص تدريب متميزة للطلبة،بالإضافة إلى رفع وعى الشباب بالدور الذى تقوم به الشركة القابضة كأحد الشركات الوطنية وتنمية وتطوير مهارات الطلاب لتأهيلهم لسوق العمل، عبر إتاحة الفرصة لهم للتعرف على أنشطة الشركة القابضة وآلية العمل بالادارات المختلفة، وأضاف سيادته أن التدريب تم فى شركة ميناء القاهرة الجوى والشركة المصرية للمطارات والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بالتنسيق مع الشركة القابضة للمطارات.