إشادات دولية بالطيران المدنى المصرى

التقى الطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطة الطيران المدنى بوفد إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية برئاسة «ديبى سجوين» مساعد مفوض الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بمقر سلطة الطيران المدنى بالقاهرة، حيث تمت مناقشة البرامج التدريبية المشتركة فى مجال أمن الطيران وحماية الحدود والسياسات الجمركية، كما تناول اللقاء إشادة الوفد الأمريكى بالإجراءات الأمنية المتبعة بالمطارات المصرية الأمر الذى كان له مردود إيجابى برفع الحظر على إجمالى أنواع البضائع من مصر إلى الولايات المتحدة بعد توقف دام أكثر من ٨ سنوات.

وفى هذا السياق، رحب الطيار عمرو الشرقاوى بالوفد الأمريكى، مؤكدًا على أهمية هذا اللقاء الذى تناول سبل التعاون فى مجالات التدريب والأنظمة الحديثة فى الكشف والتفتيش الامنى.

الوفد الأمريكى والإجراءات الأمنية

ومن جانبهم أعرب الوفد الأمريكى عن تطلعهم إلى مزيد من التعاون المشترك فى مجال التدريب على الإجراءات والتدابير الأمنية من خلال الاعتماد على الأنظمة التكنولوجية الحديثة، كما قدم الوفد دعوة رسمية لرئيس سلطة الطيران المدنى المصرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تبادل الخبرات واكتساب المهارات للمختصين فى مجال التفتيش والكشف عن الحقائب وحماية الحدود. هذا وقد تم تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين.

جدير بالذكر أن سلطة الطيران المدنى المصرى قد نظمت جولة سياحية تعريفية لـ«الوفد» الأمريكى لمتحف الحضارة المصرية؛ ومن جانبهم أعرب الوفد عن سعادتهم وإعجابهم الشديد بالجولة السياحية والتى كان لها عظيم الأثر فى التعريف بعراقة الحضارة المصرية القديمة.

حماية الحدود والهجرة الكندية

كما التقى الطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطة الطيران المدنى «اريك كاميرون» ممثل إدارة حماية الحدود والهجرة الكندية لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وذلك بمقر سلطة الطيران المدنى، حيث تم مناقشة البرامج التدريبية المشتركة فى مجال تسهيلات الطيران ومجالات حماية الحدود ومنع الاتجار بالبشر.

وخلال اللقاء أشاد الجانب الكندى بإجراءات قبول الركاب المسافرين إلى كندا على رحلات شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والإجراءات الخاصة بكشف تزوير مستندات وجوازات السفر للركاب مما كان له مردود إيجابى لزيادة عدد تردد رحلات شركة مصر للطيران من جمهورية مصر العربية إلى كندا بواقع رحلة يوميًا.

وفى ذات السياق،، رحب الطيار عمرو الشرقاوى بالوفد الكندى، مؤكدًا أهمية هذا اللقاء الذى تناول سبل التعاون فى مجالات التدريب والانظمة الحديثة فى الكشف ومضاهاه مستندات السفر.

ومن جانبه أعرب اريك كاميرون عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المشترك فى مجالات تسهيلات الطيران والتدريب على إجراءات الكشف عن تزوير جوازات السفر والمستندات من خلال الاعتماد على الأنظمة التكنولوجية الحديثة.

عمل مشترك

كما أثنى الجانب الكندى على التعاون المثمر بين وزارة الطيران المدنى والسلطات الكندية خاصة فى ضوء الجهود الواضحة التى تتم بدعم ورعاية الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى من أجل بحث مزيد من آفاق العمل المشترك لصالح الجانبين، مشيرين إلى الجهود الواضحة التى يشهدها قطاع الطيران المدنى خلال الفترة الحالية من خلال مواصلة أعمال التطوير والتحديث فى مختلف أنشطة الطيران المدنى، وكذلك تزويد منظومة المطارات المصرية بأحدث النظم التكنولوجية وتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة، فضلًا عن تطبيق أفضل الممارسات الخاصة بتجارب السفر لجعلها أكثر سهولة ومرونة.

دورة تدريبية

جدير بالذكر أنه تم تنظيم دورة تدريبية عن طريق ممثل إدارة حماية الحدود والهجرة الكندية خاصة بإجراءات الكشف عن التزوير والتعريف بالنسخة الجديدة لجواز السفر الكندى الصادر فى مارس ٢٠٢٣ لمجموعة عمل الرحلات المتجهة إلى كندا من ممثلى شركة مصر للطيران لتوضيح العلامات الأمنية الجديدة والتى تسهم فى منع تزوير جوازات السفر الكندية وكيفية اكتشاف المستندات المزورة.

اجتماع أمنى موسع

على جانب آخر كان الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى قد عقد اجتماعاً أمنياً موسعاً بمقر وزارة الطيران بالعاصمة الإدارية الجديدة مع أعضاء اللجنة الأمنية العليا وممثلى الأجهزة الأمنية العاملة بمطار القاهرة الدولى وقيادات وزارة الطيران المدنى وبعض رؤساء الشركات التابعة ومسئولى قطاعات الأمن بالوزارة. وذلك لاستعراض التدابير الأمنية بمطار القاهرة الدولى والمطارات السياحية، وتقييم الوضع الأمنى واستعراض خطط التأمين خلال الفترة القادمة.. ومتابعة وتطبيق الخطط الأمنية وتقييم الإجراءات المتبعة فى كافة مراحل السفر.

وأوضح وزير الطيران أهمية تطبيق القواعد والإجراءات بمنهجية واضحة ومحددة وفقًا لأعلى المعايير والمواصفات الدولية الموصى بها من قبل المنظمة الدولية للطيران المدنى إيكاو، مؤكدًا ضرورة مواصلة تدريب وتوعية جميع المتعاملين مع المنظومة الأمنية داخل المطارات المصرية، مؤكدًا أن الجميع يعمل تحت منظومة واحدة ومتكاملة تهدف إلى تحقيق المصلحة العليا للوطن.

هذا وقد شدد وزير الطيران على ضرورة تطبيق كافة المعايير الأمنية بشكل دقيق وفعال ووفقًا لأسس منهجية وعملية محددة ومخطط لها مسبقًا من خلال التنسيق الدائم مع مختلف الجهات المعنية داخل المطارات المصرية، مشيدًا بالتعاون الفعال مع جميع الجهات الأمنية مما يسهم فى تفادى أى معوقات تتعلق بالتشغيل والسلامة الجوية، كما أشار وزير الطيران إلى أهمية متابعة الوضع الأمنى أولًا بأول والتقييم المستمر للإجراءات الأمنية والتدابير الاحترازية المطبقة بالمطارات المصرية.